【俄烏開戰】俄宣布減少對基輔軍事行動，拜登表示「拭目以待」

《經濟通通訊社３０日專訊》俄烏代表團周二在土耳其伊斯坦布爾舉行的和平談判取得進展

，俄方宣布暫時減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動，為兩國元首會晤創造條件。烏克蘭總統澤

連斯基形容談判初步成果正面，但重申不會在領土與主權問題上妥協。美國總統拜登則表示會拭

目以待，觀察俄羅斯是否落實承諾。

俄方代表團長梅津斯基會後稱，此輪俄烏談判很有建設性。烏方代表提交了書面提議，俄方

將審議烏方提議，並將向總統普京彙報。只要協議就緒，普京就有可能與澤連斯基會晤。梅津斯

基強調，俄軍對基輔和切爾尼戈夫方向減少軍事行動，並不是停火，而是致力至少在這兩個方向

逐漸降低衝突。

澤連斯基表示只相信具體成果，矢言不會放鬆對俄軍的防範，又呼籲各國在戰爭結束前應繼

續嚴厲制裁俄羅斯。

在美國白宮，拜登在接見到訪的新加坡總理李顯龍時表示，美國及盟友將密切關注相關局勢

發展，看俄方是否言行一致。他說：「我們將拭目以待。我在看到他們的實際行動之前不會對此

賦予太多意義。我們會看看他們是否照他們所說的去做。」

拜登還透露，他與英、法、德３國元首舉行視像會談，四方一致認為需要等待俄方的實際行

動，並將繼續對俄實施嚴厲制裁，也會繼續向烏克蘭提供軍事援助。（ｊｆ）

