【俄烏開戰】普京與馬克龍通話，討論烏國人道救援及盧布結算問題

《經濟通通訊社３０日專訊》俄烏談判代表在土耳其獲得進展後，俄羅斯總統普京與法國總
統馬克龍通電話，討論烏克蘭局勢。據俄媒報道，普京通報了從馬里烏波爾等地疏散平民的措施
，並強調當地烏克蘭民族主義武裝分子必須放下武器，才能解決人道危機。普京亦與馬克龍討論
了以盧布支付俄羅斯天然氣的問題，法方對此表達了反對。（ｊｆ）
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