【俄烏開戰】北約下月６日外長會，邀請日韓澳紐參加

《經濟通通訊社３０日專訊》北約將於下月６日至７日在布魯塞爾總部舉行外長級會議，據

悉將邀請日本、南韓、澳洲的外長參加。外間估計，烏克蘭代表亦會出場，以討論如何加強應對

俄羅斯。其他獲邀國家和組織還包括芬蘭、格魯吉亞、新西蘭、瑞典及歐盟。北約在本月２４日

舉行的首腦會議上，要求中國不要支援俄羅斯的行動。（ｊｆ）

