【國際要聞】以色列一周爆３宗恐襲至少１５人被殺

《經濟通通訊社３０日專訊》以色列在一周內發生至少３宗恐怖襲擊。一名巴勒斯坦槍殺周

二晚在東部城鎮賓尼貝拉克，向汽車及路上行人開槍，殺害５人後，被警方擊斃。總理貝內特事

後與國防軍及情報部門舉行緊急會議，矢言鐵拳打擊恐怖主義。以國於上周二和本周日亦分別發

生１宗恐襲，連同槍殺同有９人被殺。當局拘捕１２名疑與伊斯蘭國有關的疑犯。（ｊｆ）

