【國際要聞】以色列一周爆３宗恐襲至少１５人被殺

《經濟通通訊社３０日專訊》以色列在一周內發生至少３宗恐怖襲擊。一名巴勒斯坦槍殺周
二晚在東部城鎮賓尼貝拉克，向汽車及路上行人開槍，殺害５人後，被警方擊斃。總理貝內特事
後與國防軍及情報部門舉行緊急會議，矢言鐵拳打擊恐怖主義。以國於上周二和本周日亦分別發
生１宗恐襲，連同槍殺同有９人被殺。當局拘捕１２名疑與伊斯蘭國有關的疑犯。（ｊｆ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|財經熱話30/03/2022
【拗腰倒升】林家亨早預告：比亞迪(01211)績後回落為入手良機！（有片）
|財經熱話30/03/2022
【中概危與機】科技股彈唔起 退市監管續困擾？八位名嘴論買或沽！（有片）
|專訪30/03/2022
【即市專訪】溫鋼城：港股尚未脫離危險期 宜候低吸三大板塊！（有片）
|大行報告30/03/2022
快手業績勝預期 大行齊叫BUY 瑞信最牛看155元
|FOCUS30/03/2022
【FOCUS】俄烏戰雲乍現曙光 英法抽水各取所需
|中國故事30/03/2022
【上海特寫】上海啟鴛鴦鍋式動態封城 市民急撲食 金融掀保衛戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰