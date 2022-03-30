《台股攻略－黃振宇》俄烏談判曙光漸露，台股升近２００點

《台股攻略》俄羅斯與烏克蘭談判曙光漸露，台股今日（３０日）高開高收，台積電領軍下

，電子股走強，金融及傳統產業股同步上揚，帶動指數最多升２２１點，最終收１７７４０點，

升１９１點，創近１個月新高，成交金額為３００８﹒１億元（新台幣．下同），三大法人合共

淨買入２９９﹒６４億元，其中外資錄得淨買入２２１億元。

電子權值股的台積電收６００元，升１﹒９％，市值回升至１５﹒５５兆元；聯電收

５４﹒５元，升１﹒５％；國巨升２﹒４％，大立光升２﹒１％，被外資降評級的聯發科，由跌

轉升０﹒３％。金融股的永豐金昨日遭外資減持，但今日獲市場資金追捧，升超過６％，收

１８﹒３５元，創１４年來新高；聯邦銀升２﹒８％，金控雙雄的富邦金及國泰金分別升

１﹒２％及１％，華南金及玉山金則升近２％。傳統產業股普遍向上，其中紡織股的三洋實業及

聚陽升超過５％，大將及儒鴻亦升超過３％，其他中上游廠的宏遠、力麗、東和及集盛均升１％

至３％。汽車股方面，和泰車升超過２％，車用電子概念股亦受追捧，怡利電升８﹒５％，車王

電升７﹒６％，智伸科升５﹒４％。貨櫃航商陽明今日召開法說會，表示滿意今年長期訂單增長

，並料運價大幅度增長的機會不大，將維持在高位震盪。台塑集團為落實節能減碳，達到

２０５０年碳中和的願景，宣布將與台灣電動機車廠合作，直接補助員工換購電動機車，規模達

７﹒２億元，成台灣首間推動大規模補助的大型企業，積極推動環境、社會及企業管治

（ＥＳＧ）的永續投資概念。

俄烏局勢有望達成停火協議，台股擺脫弱勢，但清明連假將近，預期升勢緩和。另外，美聯

儲將於下周再公布最新會議紀錄，建議投資者可關注受惠加息的金融股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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