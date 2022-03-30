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即市新聞

30/03/2022 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》（ｂ）浪調整或已結束

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為建設銀
行（００９３９）、中海油（００８８３）與中國銀行（０３９８８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選康師傅（００３２２）、融創中國（０１９１８）與中國飛鶴（０６１８６）。
　　今天（３０日）為３月份期貨、期權到期日，好友暫時佔了上風。得到俄烏戰事緊張氣氛放
緩的利好消息支持，估計港股大市呈現反覆偏穩走勢居多。大家應多留意４月份指數期貨淡友的
表現，以及現貨市場內各主要指數成分股於反彈高位有否買盤跟進。無論如何，港股的反彈幅度
顯著擴大，我們有理由相信（ｂ）浪調整已結束。為安全計，投機者應暫停持有指數熊證圖利，
至於指數牛證，則暫時只宜於有足夠值博率支持下，才伺機即市持有，多作走位。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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