《窩輪豪情－梁業豪》（ｂ）浪調整或已結束

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊

業與醫療保健業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為建設銀

行（００９３９）、中海油（００８８３）與中國銀行（０３９８８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選康師傅（００３２２）、融創中國（０１９１８）與中國飛鶴（０６１８６）。

今天（３０日）為３月份期貨、期權到期日，好友暫時佔了上風。得到俄烏戰事緊張氣氛放

緩的利好消息支持，估計港股大市呈現反覆偏穩走勢居多。大家應多留意４月份指數期貨淡友的

表現，以及現貨市場內各主要指數成分股於反彈高位有否買盤跟進。無論如何，港股的反彈幅度

顯著擴大，我們有理由相信（ｂ）浪調整已結束。為安全計，投機者應暫停持有指數熊證圖利，

至於指數牛證，則暫時只宜於有足夠值博率支持下，才伺機即市持有，多作走位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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