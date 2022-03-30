【虛幣世界】俄烏戰事降溫，惟加密貨幣價格輕微下挫

《經濟通通訊社３０日專訊》俄烏戰事降溫，俄方宣布暫時減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事

行動，為兩國元首會晤創造條件，隔晚美股造好，主要加密貨幣價格輕微下挫，其中比特幣定在

４７２５０ 美元左右，流行的ｍｅｍｅ幣ＤＯＧＥ和 ＳＨＩＢ在美國交易日的某些時間點

錄得兩個最大跌幅，分別超過 ６％；Ａｘｉｅ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ的ＡＸＳ 代幣下跌了９％

，而 Ｃａｒｄａｎｏ的ＡＤＡ下跌了３﹒５％以上。

資產管理公司Ａｒｃａ的首席運營官Ｊｅｆｆ Ｄｏｒｍａｎ表示，烏克蘭局勢緩和以及美

聯儲今年通過加息來控制通脹的方向更加明確，而債券市場表現則強差人意，資金預計將會流入

美國股市及房地產，以及數字子產，預計比特幣將會一個巨大催化劑，使價格再次向上發展。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４７１８０﹒２７（美元．下同），跌０﹒５４％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報３３７３﹒４１元，跌０﹒８０％；艾達幣報１﹒８１０元，跌

０﹒８４％；瑞波幣報０﹒８５９３元，升０﹒２０％。（ｕｌ）



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