《炒股戰記－富仔》京東吉利買入良機？揀埋太平洋航運收息正！

《炒股戰記》魚缸由１８２３５谷底反彈超過３０００點之後，升勢開始放緩番啲，依家仲

浪住喺條１０天線之上，１０天線繼續上緊去，而２０天線跌勢都開始放緩，聽日就到季檢，加

息負面影響都消化得七七八八，俄烏談判又有進展，情況睇落好轉咗。

富仔覺得，魚缸嚟緊突破到２２４００呢個阻力位，相信４月初都仲有得升，但呢排成交

ｋｅｅｐ住跌，北水又唔太畀力，資金流同魚缸唔係太ｍａｔｃｈ，呢點都要留意番。富仔今次

部署上會睇得短線少少，希望可以快手賺番筆先。



＊京東技術走勢轉好＊



先講隻京東（０９６１８），早排佢個仔、上市唔夠一年嘅京東物流（０２６１８）已經宣

布要籌錢，打算折讓一成配股同埋向京東發新股，籌最多１１億美金（即係大約８５﹒５億港紙

）。上星期五（２５日）正式配股當日，京東都受到拖累，當日跌５﹒３％。去到噚日（２９日

），京東健康（０６６１８）舊年全年業績好過預期，帶挈番京東回升６﹒０５％。

睇埋京東嘅日線圖，股價由今個月４號開始跌穿持續幾個月嘅橫行區，最低跌到１６０﹒１

銀。不過，京東之後跟住大市回升，一回氣收復番到２６０銀水平，之後就一直ｋｅｅｐ住喺附

近窄幅上落。近三日股價一直沿住向上升緊嘅１０天線行緊，走勢向好，再用黃金比率回調嘅指

標睇，由３月嘅最高位２９１﹒６銀量度到最低位嘅１６０﹒１銀，估計短期阻力位喺

７６﹒４％反彈位２６０銀水平。

富仔已經喺２３６銀買咗１０００股，短線會先喺２６０銀獲利一半，剩低嘅一半就會揸住

睇長少少，上望今年１月同４月嘅阻力位３００銀水平，止蝕位就留意５０％反彈位２２５銀。



＊吉利整固後有力上試１４銀＊



另一隻同大家講下嘅係吉利（００１７５）。相信見到呢隻股票嘅朋友，用「霉」嚟形容都

不足為過，事關股價由舊年１１月尾高位２７﹒３開始回落，跌到去今個月最低見過１０銀，創

近兩年低位，呢到累計跌咗超過六成，真係傷透好多人嘅心。

吉利近排出咗業績，舊年盈利按年跌１２％到４８﹒５銀人仔，每股盈利就跌１５％到

０﹒４８銀人仔，同時宣布派末期息０﹒２１港元，按年增加５％。始終芯片短缺問題仍然未緩

和，即使吉利相信第二季會有較大改善，但暫時都仲影響緊唔少車企，而吉利喺市場嘅滲透率、

銷量數字、支出等方面能唔能夠改善，都係嚟緊要值得留意嘅嘢。

不過，富仔睇番吉利嘅日線圖，股價跌到１０銀之後開始向上反彈，連續幾日浪住喺１０天

線上面，而１０天線之依家微微升穿２０天線，ＭＡＣＤ牛差距越嚟越闊，而保力加下降通道都

愈收愈窄，相信１０銀已經見咗底，整固完後有力反彈。事實上，吉利近三日嘅大戶主動買入比

率高過一半，今日更加去到６７，賣空金額大幅減少，睇嚟大戶都開始見吉利跌到咁低，開始入

手部署，而股價有追落後嘅格局。

富仔喺１２銀買咗５０００股，部署上同樣按照黃金比率回調指標，短線目標係舊年１１月

尾高位２７﹒３到今個月最低位１０銀，２３﹒６％反彈位１４銀水平，呢到獲利一半之後，再

上望５０％反彈位１８﹒６５銀，如果跌穿１１銀就止蝕離場。



＊太平洋航運估值夠平＊



富仔今次揀多隻較為穩陣嘅太平洋航運（０２３４３）。佢係一間乾散貨船東同營運商，舊

年全年扭虧為盈８﹒４億美金，期內營業額２９﹒７３億美金，按年升１﹒０２倍；毛利

７﹒３９億美金，升１９﹒０５倍；全年淨溢利達８﹒４５億美元，創集團３４年以嚟最好業績

。嚟緊公司會致力擴大超靈便型乾散貨船隊，而疫情仲未回穩，航運價格可能繼續走高，相信運

費有一段時間會ｋｅｅｐ住勁。集團又承諾今年減少資本支出，提升營運效率，整體發展都較為

有利，預測市盈率亦只有３倍，相當抵買。

事實上，股價由今年１月開始反彈，並且形成一條上升軌，升到４﹒４銀之後開始整固。依

家１０天線再次升穿２０天線，ＭＡＣＤ熊差距亦無再擴闊，估計短期會區間上落。

點解富仔都會揀呢？除咗因為業務較為穩定，派息實在吸引！公司舊年全年合共派息

０﹒７４元，派息比率６６％，包括１６％特別股息。以現價嚟講，預期周息率有１６厘，攞嚟

做收息股實在唔錯。部署上，富仔喺４﹒２銀買咗１００００股，初步目標睇舊年全年高位

４﹒５５銀，止蝕位就留意今年１月反彈嘅低位３銀附近。



模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 １００００股 ４﹒３０ ４﹒４５ ４４５００

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ６７﹒６５ ６７６５０

（００８２３）

京東 １０００股 ２３６﹒００ ２３８﹒００ ２３８０００

（０９６１８）

吉利 ５０００股 １２﹒００ １２﹒６６ ６３３００

（００１７５）

太平洋航運 １００００股 ４﹒２０ ４﹒２６ ４２６００

（０２３４３）

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股票市值 ： ４５６０５０元

剩餘現金 ： ５０９３５０元

組合淨值 ： ９６５４００元



＊ 數據截至３月３０日收市

