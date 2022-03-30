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30/03/2022 09:31

俄烏談判有進展，港股高開１７４點，ＡＴＭ升逾１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》羅斯與烏克蘭代表在土耳其面對面會談四小時，會後俄方代表
指談判結果「具建設性」。雖然美國國務卿布林肯指，更關注俄羅斯的行動而非言論，但隔晚美
股三大指數仍高收。港股亦跟隨上升，高開升１７４點或０﹒７９％，報２２１０１，主板成交
２９﹒０１億元。國企指數報７５９７，升８４點或升１﹒１３％。恒生科技指數報４６８５，
升７８點或升１﹒７０％。
　　科技股普遍造好，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分
別升１﹒３２％、１﹒５４％及１﹒５％；京東（０９６１８）就升２﹒３５％；去年第四季收
入勝預期的快手（０１０２４）是開市表現最好的科指股，高開８﹒２８％，報８５元。
　　藍籌股方面，阿里健康（００２４１）延續上日升勢，高開２﹒９４％，報５﹒２６元，為
開市表現最佳藍籌；長實（０１１１３）升２﹒６４％，報５４﹒５元。去年盈利跌２８％的比
亞迪（０１２１１）就高開０﹒４６％，報２１７元；吉利（００１７５）就升２﹒３１％，報
１２﹒４元。至於去年純利按年升１２％的建行（００９３９）高開１﹒２２％，報５﹒８２元

　　即月期指新報２２１６４，升２０９點，高水６２點。即月國指期貨報７６０７，升９６點
，高水９點。即月科指期貨新報４６７９，升７５點，低水７點。
　　上證綜合指數報３２１７，升１３點或升０﹒４３％，成交３５﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９６９，升７４點或升０﹒６２％，成交１４﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　首十隻表現較佳藍籌股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　５﹒２６元　升２﹒９４％
　　長實（０１１１３）　　　　５４﹒５元　升２﹒６４％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４４元　升２﹒３５％
　　吉利（００１７５）　　　　１２﹒４元　升２﹒３１％
　　金沙（０１９２８）　　　１８﹒７４元　升１﹒９６％
　　中海外（００６８８）　　　２３﹒７元　升１﹒９４％
　　申洲（０２３１３）　　　　　１０９元　升１﹒６８％
　　藥明生物（０２２６９）　６８﹒９５元　升１﹒６２％
　　騰訊（００７００）　　　　　３８３元　升１﹒５４％
　　美團（０３６９０）　　　１６１﹒７元　升１﹒５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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