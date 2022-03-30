俄烏談判有進展，港股高開１７４點，ＡＴＭ升逾１％

《經濟通通訊社３０日專訊》羅斯與烏克蘭代表在土耳其面對面會談四小時，會後俄方代表

指談判結果「具建設性」。雖然美國國務卿布林肯指，更關注俄羅斯的行動而非言論，但隔晚美

股三大指數仍高收。港股亦跟隨上升，高開升１７４點或０﹒７９％，報２２１０１，主板成交

２９﹒０１億元。國企指數報７５９７，升８４點或升１﹒１３％。恒生科技指數報４６８５，

升７８點或升１﹒７０％。

科技股普遍造好，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分

別升１﹒３２％、１﹒５４％及１﹒５％；京東（０９６１８）就升２﹒３５％；去年第四季收

入勝預期的快手（０１０２４）是開市表現最好的科指股，高開８﹒２８％，報８５元。

藍籌股方面，阿里健康（００２４１）延續上日升勢，高開２﹒９４％，報５﹒２６元，為

開市表現最佳藍籌；長實（０１１１３）升２﹒６４％，報５４﹒５元。去年盈利跌２８％的比

亞迪（０１２１１）就高開０﹒４６％，報２１７元；吉利（００１７５）就升２﹒３１％，報

１２﹒４元。至於去年純利按年升１２％的建行（００９３９）高開１﹒２２％，報５﹒８２元

。

即月期指新報２２１６４，升２０９點，高水６２點。即月國指期貨報７６０７，升９６點

，高水９點。即月科指期貨新報４６７９，升７５點，低水７點。

上證綜合指數報３２１７，升１３點或升０﹒４３％，成交３５﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１１９６９，升７４點或升０﹒６２％，成交１４﹒３１億元人民幣。



首十隻表現較佳藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ５﹒２６元 升２﹒９４％

長實（０１１１３） ５４﹒５元 升２﹒６４％

京東集團（０９６１８） ２４４元 升２﹒３５％

吉利（００１７５） １２﹒４元 升２﹒３１％

金沙（０１９２８） １８﹒７４元 升１﹒９６％

中海外（００６８８） ２３﹒７元 升１﹒９４％

申洲（０２３１３） １０９元 升１﹒６８％

藥明生物（０２２６９） ６８﹒９５元 升１﹒６２％

騰訊（００７００） ３８３元 升１﹒５４％

美團（０３６９０） １６１﹒７元 升１﹒５１％

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（ｅｒ）

