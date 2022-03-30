  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2022 12:45

《午市前瞻》專家料恒指２２４００有短期阻力，快手走勢不樂觀

　《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收市報２２１８０，升２５３點或１﹒１５％，主
板成交７８９﹒０１億元。恒生中國企業指數報７５８５，升７２點或０﹒９６％。恒生科技指
數報４６１９，升１２點或０﹒２７％。

＊溫鋼城：快手宜回至６０元水平才部署＊

　　恒指早段延續上日（２９日）升勢，高開１７４點報２２１０１。ｉＦａｓｔ　
Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近期升市的成交額顯著
萎縮，股票未見整體上升，或因北水連續四日錄得淨流出，取態無此前般積極，加上美國出現「
債息倒掛」問題，資金流向未與市況配合下，預期港股會在２２４００點水平出現阻力。
　　快手（０１０２４）上日收市後公布去年第四季及全年業績，第四季經調整虧損按年擴大
６﹒７倍至３５﹒６９億元人民幣，但少於市場預期的蝕３９﹒２億元人民幣，而該季收入就按
年升３５％至２４４﹒３億元人民幣，優於市場預期的２３１億元。股價今天高開逾８％，惟之
後曾倒跌逾３％。
　　溫鋼城表示，即使快手業績較預期好，惟市場今年預測公司只有２０％的盈利增長，加上其
涉及ＫＯＬ的短視頻及網購業務，是其中一個受中央針對的行業，股價亦橫行一段時間，在８０
元以上有不少蟹貨，今天衝高回落，短期走勢不太樂觀。他續指，快手宜以炒波幅為主，投資者
可待回至６０元水平才部署，同時他重申，快手股價上落較大，散戶不宜積極部署，並且要留意
北水對快手的資金流向。（ｅｒ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS30/03/2022
【FOCUS】俄烏戰雲乍現曙光　英法抽水各取所需
中國故事30/03/2022
【上海特寫】上海啟鴛鴦鍋式動態封城　市民急撲食　金融掀保衛戰
財經熱話30/03/2022
中行建行績優兼增派息獲大行唱好　帶動內銀普遍造好
香港要聞30/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：近月人才流失或是不爭事實　重視香港國際地位
財經熱話30/03/2022
【俄烏開戰】俄烏緊張局勢有轉機 股匯齊升金持穩
大行報告30/03/2022
【大行炒D乜】大行點睇碧服及綠城服務？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金