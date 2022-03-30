《午市前瞻》專家料恒指２２４００有短期阻力，快手走勢不樂觀

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收市報２２１８０，升２５３點或１﹒１５％，主

板成交７８９﹒０１億元。恒生中國企業指數報７５８５，升７２點或０﹒９６％。恒生科技指

數報４６１９，升１２點或０﹒２７％。



＊溫鋼城：快手宜回至６０元水平才部署＊



恒指早段延續上日（２９日）升勢，高開１７４點報２２１０１。ｉＦａｓｔ

Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近期升市的成交額顯著

萎縮，股票未見整體上升，或因北水連續四日錄得淨流出，取態無此前般積極，加上美國出現「

債息倒掛」問題，資金流向未與市況配合下，預期港股會在２２４００點水平出現阻力。

快手（０１０２４）上日收市後公布去年第四季及全年業績，第四季經調整虧損按年擴大

６﹒７倍至３５﹒６９億元人民幣，但少於市場預期的蝕３９﹒２億元人民幣，而該季收入就按

年升３５％至２４４﹒３億元人民幣，優於市場預期的２３１億元。股價今天高開逾８％，惟之

後曾倒跌逾３％。

溫鋼城表示，即使快手業績較預期好，惟市場今年預測公司只有２０％的盈利增長，加上其

涉及ＫＯＬ的短視頻及網購業務，是其中一個受中央針對的行業，股價亦橫行一段時間，在８０

元以上有不少蟹貨，今天衝高回落，短期走勢不太樂觀。他續指，快手宜以炒波幅為主，投資者

可待回至６０元水平才部署，同時他重申，快手股價上落較大，散戶不宜積極部署，並且要留意

北水對快手的資金流向。（ｅｒ）

