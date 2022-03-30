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30/03/2022 17:45

【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒１億人幣，買中海油沽中移動

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指高開１７４點，報２２１０１點。最高升４６３點報
２２３９１點，最低升１０６點報２２０３３點。恒指收報２２２３２點，升３０４點或
１﹒３９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２﹒１億元人民幣，減少７３﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是中國海洋石油（００８８３）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）；淨賣出最多
的依次是中國移動（００９４１）、中國神華（０１０８８）、融創中國（０１９１８）。
　　主板成交１５５３﹒５９億元增加２４﹒２％。其中港股通成交４１３﹒５億元，佔總成交
２６﹒６％。
　　
＊中海油去年純利增近兩倍＊

　　中海油公布，截至２０２１年１２月３１日止全年純利７０３﹒２億元（人民幣．下同）按
年升１﹒８２倍，每股基本盈利１﹒５７元。
　　集團指，為避免影響公司人民幣股份發行進度，決定暫不建議派發２０２１年末期股息，並
會　在人民幣股份發行完成後盡快公局特別股息方案，將原擬建議派發的２０２１年末期股息和
香港上市二十周年特別股息作為特別股息合併宣派。
　　期內收入２４６１﹒１１億元，升５８﹒４％；營業利潤９５９﹒７９億元，升１﹒６４倍

　　中國海洋石油升１﹒８３％報１１﹒１２元，北水淨買入７億元；快手跌６﹒２４％報
７３﹒６元，北水淨買入４﹒３億元；美團升０﹒５％報１６０﹒１元，北水淨買入３億元。
　　中國移動跌１﹒２７％報５４﹒６元，北水淨賣出８﹒７億元；中國神華跌３﹒１３％報
２４﹒７５元，北水淨賣出３﹒８億元；融創中國升１８﹒３８％報４﹒８３元，北水淨賣出
３﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　７﹒０５
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　４﹒３４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒０３
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒６０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－８﹒７１
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－３﹒８１
　　融創中國　　（０１９１８）　　　　　－３﹒７９
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－３﹒１６
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－２﹒３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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