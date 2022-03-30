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即市新聞

30/03/2022 15:47

《美元走勢－羅明立》美匯支持在９７﹒７０，可作短線好淡分水嶺

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２１﹒９０　１２３﹒２０　１２１﹒３１
　　歐元╱美元　１﹒１１２１　１﹒１１２５　１﹒１０８８
　　英鎊╱美元　１﹒３１１８　１﹒３１３０　１﹒３０８９
　　美元╱瑞郎　０﹒９２７６　０﹒９３１３　０﹒９２７５
　　美元╱港元　７﹒８２７０　７﹒８２７４　７﹒８２５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》周二（２９日）公布的德國４月Ｇｆｋ消費者信心指數跌幅擴大，而且差過市
場預期，而美國３月的消費者信心指數雖然同樣回落，但較市場估計略好。俄烏談判傳出好消息
，俄方表示會減少在基輔和切爾尼希夫附近的軍事攻勢。市場認為，雖然未達成停火協議，但對
談判前景較之前樂觀，市場風險胃納好轉，美國１０年期國債收益率輕微回落，與２年期國債收
益率的差距進一步收窄。金價及原油期貨價格曾大幅回落，但都在５０天線附近反彈，有西方情
報消息指俄羅斯在基輔附近有軍事調動，但並非撤軍，金價及油價因而回升。
　　俄烏談判仍然艱巨，但達成協議的機會應較高，短期風險胃納應有進一步改善。美匯指數由
９９以上跌超過１００點，９７﹒７０是重要支持，可作短線好淡分水嶺。奧地利央行行長表示
，歐洲央行今年應該加息兩次，以免通脹超出預期時失去主動權，否則日後可能要急速升息，言
論利好歐元，加上俄烏談判的正面消息，歐元大幅反彈上１﹒１１３０╱４０，即３月１７日的
高位。歐洲經濟受俄烏戰事衝擊較大，央行貨幣政策收緊存在不確定性，估計歐元將繼續受談判
消息左右，支持位在１﹒１０３０╱６０。
　　　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒１０７０　１﹒１０８５　１﹒１０３０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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