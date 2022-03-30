《美元走勢－羅明立》美匯支持在９７﹒７０，可作短線好淡分水嶺

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２１﹒９０ １２３﹒２０ １２１﹒３１

歐元╱美元 １﹒１１２１ １﹒１１２５ １﹒１０８８

英鎊╱美元 １﹒３１１８ １﹒３１３０ １﹒３０８９

美元╱瑞郎 ０﹒９２７６ ０﹒９３１３ ０﹒９２７５

美元╱港元 ７﹒８２７０ ７﹒８２７４ ７﹒８２５０

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《美元走勢》周二（２９日）公布的德國４月Ｇｆｋ消費者信心指數跌幅擴大，而且差過市

場預期，而美國３月的消費者信心指數雖然同樣回落，但較市場估計略好。俄烏談判傳出好消息

，俄方表示會減少在基輔和切爾尼希夫附近的軍事攻勢。市場認為，雖然未達成停火協議，但對

談判前景較之前樂觀，市場風險胃納好轉，美國１０年期國債收益率輕微回落，與２年期國債收

益率的差距進一步收窄。金價及原油期貨價格曾大幅回落，但都在５０天線附近反彈，有西方情

報消息指俄羅斯在基輔附近有軍事調動，但並非撤軍，金價及油價因而回升。

俄烏談判仍然艱巨，但達成協議的機會應較高，短期風險胃納應有進一步改善。美匯指數由

９９以上跌超過１００點，９７﹒７０是重要支持，可作短線好淡分水嶺。奧地利央行行長表示

，歐洲央行今年應該加息兩次，以免通脹超出預期時失去主動權，否則日後可能要急速升息，言

論利好歐元，加上俄烏談判的正面消息，歐元大幅反彈上１﹒１１３０╱４０，即３月１７日的

高位。歐洲經濟受俄烏戰事衝擊較大，央行貨幣政策收緊存在不確定性，估計歐元將繼續受談判

消息左右，支持位在１﹒１０３０╱６０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１０７０ １﹒１０８５ １﹒１０３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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