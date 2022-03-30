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30/03/2022 10:50

【重拳監管】據報內地擬加強直播行業監管，對打賞直播主金額設限

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士報道，中國正在起草新規，以
限制互聯網用戶於線上打賞方面的每日支出。
　　報道指，官員們計劃對網絡直播業者從愛好者獲得的打賞金額設置每日上限，並考慮對內容
實施更嚴格的審查，具體措施仍在考慮之中，最終決定權在於中國國務院副總理劉鶴。
　　報道指，字節跳動、快手及虎牙未有回覆查詢。（ｂｉ）

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