【特首選戰】冼國林倡設監察局確保公職人員守職責，重推政改方案

《經濟通通訊社３０日專訊》第六屆行政長官選舉將於５月８日舉行，提名期由４月３日開

始，至４月１６日結束。宣布參選行政長官的冼國林發表新一份政綱，他指將「破舊立新」，在

未來５年建立一個賞罰分明、澄清吏治的管治架構，為香港帶來新氣象及正面的變化，如成功當

選，將會進行重大改革，摒棄換湯不換藥、因循及僵化管治模式。



＊倡成立「監察局」確保公職人員嚴格執行職責＊



冼國林提出，合併廉署、申訴專員公署和審計署為「監察局」，確保公職人員嚴格執行職責

；在不違反《基本法》和司法獨立之下，檢討司法人員委任、懲處和投訴機制，考慮成立「量刑

委員會」。

他又建議，將政府新聞處、通訊局、電檢處和香港電台合併管理，成立「媒體及通訊局」，

所有記者證由政府簽發，並倡成立「宗教註冊處」，防止不法分子以宗教作為幌子，進行非法活

動。



＊重推政改方案，堅守「動態清零」實施分區全民檢測＊



至於《基本法》第２３條立法，冼國林表示，在新一屆政府成立之一年內完成立法，完善保

障國家安全法例，履行特區政府之憲制責任，並在適合情況下，特區政府應該根據２０１４年由

人大常委會通過的「８３１框架」，重推政改方案。

抗疫政策方面，提出要堅守「動態清零」，實施分區全民檢測，採用有追蹤功能的「健康碼

」，如果招聘和徵用人員後，人手仍然不足，可向中央提出要求駐軍協助。



＊研究加大發展南丫島，重置葵涌貨櫃碼頭建屋＊



土地房屋方面，他倡議研究加大發展南丫島，將南丫島部分山頭移平，填海約２００公頃，

建立連接南丫島和港島的跨海大橋。他亦提出重置葵涌貨櫃碼頭建屋。教育方面，他提出要將學

生與教師比例，提升至１０比１，將國民教育列為文憑試必修科，開放部分學額讓大灣區的學童

來港付費就學。金融發展方面，冼國林提出拓展債券市場，要逐步減低股票印花稅。（ｂｉ）



