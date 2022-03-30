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30/03/2022 13:28

【大行報告】快手業績勝預期，大行齊叫ＢＵＹ，一文看清觀點！

　　《經濟通通訊社３０日專訊》快手（０１０２４）去年及上季業績勝預期，今早開市即彈逾
８％，高開高走，惟受到內地擬加強直播行業監管，對打賞直播主金額設置每日上限的消息拖累
，隨後股價轉跌，曾低見７２元。不過，大行普遍認為其業績勝預期，對其未來發展仍較為樂觀
，料增長勢頭可於今年維持，當中瑞銀更調升其目標價至１４９，雖然瑞信下調其目標價至
１５５元，但仍是一眾大行中最高。（ｃｗ）

表列大行對快手績後最新評級及目標價：
　　　大行　　　投資評級　　目標價（元）　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞銀　　　　　　買入　１４０→１４９　　　　　　　料業績良好勢頭將持續到今年
　　瑞信　　　　優於大市　１７０→１５５　　未來有明顯盈利路徑，料將繼續重新評級
　　大和　　　　　　買入　　　　　１５０　　　　料在今年宏觀環境逆風下可跑贏大市
　　摩根士丹利　　　增持　　　　　１１０　　　　上季業績勝預期，首季勢頭維持強勁
　　富瑞　　　　　　買入　　　　　１４０　線上營銷表現突出，電商維持高速增長趨勢
　　摩根大通　　　　增持　　　　　１２０　　　　　業績勝預期，料股價將有正面反應
　　野村　　　　　　買入　　　　　１０８　　　　　　　上季收入及虧損率勝市場預期
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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