【大行報告】快手業績勝預期，大行齊叫ＢＵＹ，一文看清觀點！

《經濟通通訊社３０日專訊》快手（０１０２４）去年及上季業績勝預期，今早開市即彈逾
８％，高開高走，惟受到內地擬加強直播行業監管，對打賞直播主金額設置每日上限的消息拖累
，隨後股價轉跌，曾低見７２元。不過，大行普遍認為其業績勝預期，對其未來發展仍較為樂觀
，料增長勢頭可於今年維持，當中瑞銀更調升其目標價至１４９，雖然瑞信下調其目標價至
１５５元，但仍是一眾大行中最高。（ｃｗ）
表列大行對快手績後最新評級及目標價：
大行 投資評級 目標價（元） 分析重點
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瑞銀 買入 １４０→１４９ 料業績良好勢頭將持續到今年
瑞信 優於大市 １７０→１５５ 未來有明顯盈利路徑，料將繼續重新評級
大和 買入 １５０ 料在今年宏觀環境逆風下可跑贏大市
摩根士丹利 增持 １１０ 上季業績勝預期，首季勢頭維持強勁
富瑞 買入 １４０ 線上營銷表現突出，電商維持高速增長趨勢
摩根大通 增持 １２０ 業績勝預期，料股價將有正面反應
野村 買入 １０８ 上季收入及虧損率勝市場預期
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