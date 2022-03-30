【新冠肺炎】中銀香港四分行今起恢復營業，另有兩分行暫停營業

《經濟通通訊社３０日專訊》中銀行香港（０２３８８）宣布，由今日（３０日）起，四家
分行將恢復營業包括：金華街分行、鑽石山分行、李鄭屋邨分行，以及汝州街分行。此外，因應
有分行員工初步確診新型冠狀病毒，樂富行及德士古道分行將由今日起暫停營業，直至另行通知
。（ｃｌ）
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