【新冠肺炎】據報高盛香港員工４月１９日將重返辦公室

《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博》報道，隨著香港疫情緩和，防疫措施放寬，高盛集
團計劃自４月１９日起讓香港員工全返辦公室。
《彭博》引述高盛發給員工的備忘錄指，高盛周三開始分隊工作安排，至４月１９日會全員
重返辦公室。高盛發言人拒絕置評。
備忘錄指，配合港府放寬社交距離措施及恢復面授課堂，高盛歡迎所有員工重返辦公室工作
，但一旦情況發生變化，公司會相應修改政策。（ｃｌ）
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