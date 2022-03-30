【ＥＳＧ】跨機構督導小組公布對香港碳市場機遇評估及下一步行動

《經濟通通訊社３０日專訊》綠色和可持續金融跨機構督導小組今日公布對香港碳市場機遇

的初步可行性評估。根據評估結果，督導小組計劃同步進行後續步驟，以支持香港發展成為區域

碳交易中心。由證監會和港交所（００３８８）擔任聯席主席的碳市場專責團隊將研究最合適的

市場及監管模式，並會在諮詢市場專家及相關部門後，制訂詳細路線圖、落實計劃及指示性時間

表。



＊與廣期所合作，使香港成為內地離岸風險管理中心＊



後續步驟包括：（１）發展香港成為國際優質自願碳市場，充分利用香港作為國際標準的擁

護者、引導環球資金進入內地的促進者，以及擁有穩定和成熟監管制度的國際金融中心的地位；

（２）與有關當局和持份者合作，按照內地政策推動建設粵港澳大灣區統一碳市場，以加強大灣

區合作；（３）探索聯繫國際投資者與粵港澳大灣區統一碳市場以及全國碳排放權交易市場的機

會；（４）及加強與廣州期貨交易所在碳市場發展方面的合作，使香港成為內地的離岸風險管理

中心。



＊利用香港把內地碳產品與全球其他地區聯繫起來＊



證監會行政總裁歐達禮表示，這項評估是督導小組推動香港綠色和可持續金融發展承諾的一

部分。碳交易是動員資金流向低碳經濟轉型的關鍵工具。在適當的監管支持下，香港與內地的緊

密聯繫，以及在大灣區的重要角色，將使香港能把內地的碳產品和機遇與全球其他地區聯繫起來

。

港交所行政總裁歐冠昇表示，作為促進中國與世界雙向資本流動的門戶，香港將可助力全球

資本持續提高參與中國內地的低碳經濟轉型。港交所全力支持市場及社群的長期和可持續發展，

期望繼續與督導小組合作共同努力，建設有信譽的世界級可持續金融生態圈，包括探索發展自願

參與的碳市場。（ｃｌ）

