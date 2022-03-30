【夜期時段】４月期指最新報２２２０７點，升３４點，低水２５點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，４月期指在夜期時段開市報２２１７０點，跌
３點，低水６２點，最新報２２２０７點，升３４點，低水２５點，合約成交２８０張。
４月國指期貨在夜期時段開市報７５８９點，跌６點，低水２０點，最新報７６０６點，升
１１點，低水３點，合約成交１５９張。
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