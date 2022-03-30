《再戰明天》ＯＰＥＣ部長級視頻會議舉行，中海外中石油公布業績

《經濟通通訊社３０日專訊》ＯＰＥＣ部長級視頻會議舉行，及中海外中石油公布業績，料

為周四（３１日）市場焦點。



＊中國公布ＰＭＩ，歐元區公布失業率＊



各國重要經濟活動方面，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和產油國盟友召開部長級視頻會議。

本港時間周四４：００ｐｍ，英國央行負責銀行、支付和金融韌性的執行董事Ｖｉｃｔｏｒｉａ

Ｃｌｅｌａｎｄ在央行春季會議上發表題為「適應不斷變化的支付環境」的主旨演講，歐洲央

行執委連恩就「大流行期間的貨幣政策」發表演講。晚上６：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多

斯參加由阿姆斯特丹大學組織的討論會。

數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布２月工業生產，月率料由下滑０﹒８％改

善至升０﹒５％，年率料由下滑０﹒５％改善至升０﹒６％。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布

２月建築許可，月率料由下滑２７﹒９％改善至升５％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布３月

製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５０﹒２降至４９﹒８；３月非製造業採購經理人指數

料由５１﹒６降至５０﹒３；３月綜合採購經理人指數。本港時間１：００ｐｍ，日本公布２月

新屋動工，年率升幅料由２﹒１％收窄至１﹒２％。本港時間２：００ｐｍ，英國公布第四季出

口，季率料由下滑４﹒７％改善至升４﹒９％；第四季國內生產總值季率升幅料維持於１％，年

率升幅料由７％收窄至６﹒５％；第四季進口季率料由３﹒６％逆轉至下滑１﹒５％。同一時間

，德國公布２月零售銷售，月率升幅料由１﹒４％收窄至０﹒５％。

本港時間４：３０ｐｍ，香港公布２月零售銷售，年率料由４﹒１％逆轉至下滑６﹒４％。

本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布２月失業率，料由６﹒８％降至６﹒７％。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布２月核心個人消費支出平減指數，月率升幅料由０﹒５％收窄至

０﹒４％，年率升幅料由５﹒２％擴大至５﹒５％；２月個人消費料由２﹒１％降至０﹒５％；

２月個人所得料由持平升上０﹒５％；連續申請失業救濟金人數料由１３５萬降至１３４萬；首

次申請失業救濟金人數料由１９萬升至２０萬。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布３月芝加哥採

購經理人指數，料由５６﹒３升至５７。

在本港，明日公布業績的公司有：中生製藥（０１１７７）、中信（００２６７）、重汽

（０３８０８）、北控（００３９２）、中海外（００６８８）、中石油（００８５７）等。

（ｗａ）

