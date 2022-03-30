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30/03/2022 12:23

【俄烏開戰】現代牧業：俄烏戰爭對集團影響不大，料奶價平穩

　　《經濟通通訊社３０日專訊》現代牧業（０１１１７）公布截至去年１２月底止年度業績。
執行總裁孫玉剛在電話會議中表示，俄烏戰爭對集團影響不大，因為集團的玉米主要從國內採購
，國內的價格按年略有下降，而進口大豆主要來自於南美和美國，集團主要受物流及南美減產影
響，如俄烏戰爭進一步好轉，料影響會更少。惟相信受產量等因素影響，成本會有上漲，集團會
利用不同方法對沖以減低影響。
　　對於奶價，孫玉剛認為，今年１、２月的價格按年有所上升，集團整體規模擴大後，與蒙牛
的協同效力愈來愈緊密，相信未來隨著蒙牛需求的擴張，集團與下游的合作也會更緊密，料奶價
會處於高位但平穩的狀態。
　　至於現代牧業收購愛養牛科技７５％股權，總代價為２﹒８７億元人民幣。孫玉剛指，愛養
牛科技是一個針對採購的點對點平台，能夠實行透明化的採購，有助集團進一步降低採購成本。
他又認為該平台有增長潛力，未來會調整平台結構，增加更多平台業務，為集團牧場採購作更多
支持。
　　首席財務官朱曉輝指，集團預期至２０２５年奶牛存欄增長可達至５０萬頭以上，爭取年產
鮮奶達３６０萬噸的目標，並希望可提早完成目標。因此，集團今明兩年會維持低成本擴張，會
繼續進行併購，但主要以控股、參股等模式輸出管理及技術，以降低現金投入。（ｓｌ）

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