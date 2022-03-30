農行去年純利升１２％至２４１１﹒８億人幣，息２０﹒６８分

《經濟通通訊社３０日專訊》農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，截至

２０２１年１２月３１日止全年純利２４１１﹒８３億元（人民幣．下同），按年升１１﹒７％

，每股基本盈利６５分，派末期息２０﹒６８分。

期內收入７２１７﹒４６億元，升９﹒４７％；營業利潤２９５４﹒７１億元，升

１１﹒７％。（ａｃ）



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