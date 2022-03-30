  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2022 12:16

【新冠肺炎】林鄭：移出數字未能反映香港前景，對海外優才仍吸引

　　《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官林鄭月娥表示，外資看到香港獨有優勢，而香港並無
備存移民數字，只有移入、移出的數字，形容將淨移出數字視為移民人數並不準確，不可視為對
香港前境信心的指標。
　　林鄭指，透過「優才計劃」來港人數一直上升，至去年有多於２０００人獲批，而本港８間
資助大學非本地學生有增無減，其中內地學生較海外學生多，強調香港對優秀人才和優秀學生，
仍然非常有吸引力。（ｈｙ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS30/03/2022
【FOCUS】俄烏戰雲乍現曙光　英法抽水各取所需
中國故事30/03/2022
【上海特寫】上海啟鴛鴦鍋式動態封城　市民急撲食　金融掀保衛戰
財經熱話30/03/2022
中行建行績優兼增派息獲大行唱好　帶動內銀普遍造好
香港要聞30/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：近月人才流失或是不爭事實　重視香港國際地位
財經熱話30/03/2022
【俄烏開戰】俄烏緊張局勢有轉機 股匯齊升金持穩
大行報告30/03/2022
【大行炒D乜】大行點睇碧服及綠城服務？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金