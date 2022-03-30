【新冠肺炎】林鄭：移出數字未能反映香港前景，對海外優才仍吸引

《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官林鄭月娥表示，外資看到香港獨有優勢，而香港並無
備存移民數字，只有移入、移出的數字，形容將淨移出數字視為移民人數並不準確，不可視為對
香港前境信心的指標。
林鄭指，透過「優才計劃」來港人數一直上升，至去年有多於２０００人獲批，而本港８間
資助大學非本地學生有增無減，其中內地學生較海外學生多，強調香港對優秀人才和優秀學生，
仍然非常有吸引力。（ｈｙ）
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