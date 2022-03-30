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30/03/2022 16:41

【新冠肺炎】再有１３５人公院離世，第五波累計７４９３宗死亡

　　《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港再有
１３５名患者在公立醫院離世，第五波疫情至今，累計死亡個案增至７４９３宗。當局指近日確
診個案減少，呼籲未感染人士應趁機會接種疫苗。　

＊４１歲染疫男有針筒濫藥歷史＊

　　醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去２４小時，再有１１７名
病人離世，涉及７１男４６女，介乎４１至１０５歲，５７人來自院舍、６３人無打針、３４人
打一針、１９人打２針、１人已打３針，１１１人為６５歲或以上長者。
　　昨日離世患者中，４１歲男患者有用針筒濫藥的歷史，大腿有假性血管瘤。他在３月１３日
自行快速檢測呈陽性，３月２７日因大腿瘤出血求醫，其後失救身亡，暫時估計與新冠肺炎無關
。另外４５歲女患者、５２歲男患者都有長期病患，５８歲男患者患癌。
　　因數據滯後，２月２５日至３２８日有１８人於離世，涉８男１０女，年齡為４７至９４歲
。其中４７歲男病人患腦癌要洗腎。

＊１０多人入院篩查發現確診＊

　　醫管局表示，１０多人入院篩查發現確診，２０多名病人被列為密切接觸者；另醫管局累計
共２１１００名職員曾確診，其中１８５８１人已返回工作崗位。（ｈｙ）

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