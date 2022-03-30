【新冠肺炎】約３５０病人在亞博治療，已為逾２萬病人處方口服藥

《經濟通通訊社３０日專訊》醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，

感謝內地援港醫療隊成員，在最困難時刻伸出援手支援，現時約３５０名病人在亞博治療，整體

接收病人能力已加強。

何婉霞指，截至３月２９日，已為超過２０９００名病人處方兩款新冠口服藥物，指定診所

及院舍都有安排處方藥物。（ｈｙ）

