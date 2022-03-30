《小傳日記》魚缸連升三日，快手績好但大戶唔收貨？

《小傳日記》魚缸今日升點，已經連升三日，繼續貼住條１０天線向上去。聽日就到季檢，

到底可唔可以突破２２４００呢關呢？事關已經形成一個短期嘅小雙頂，似乎要升穿都唔係咁容

易。

另外，快手（０１０２４）噚日收市後放榜，單計第四季經調整虧損按年擴大６﹒７倍至

３５﹒６９億人仔，但少過「孖屐」預期嘅蝕３９﹒２億人仔，而該季收入就按年升３５％至

２４４﹒３億人仔，好過市場預期的２３１億人仔，舊年全年收入同毛利都有增長，特別留意平

均日活躍用戶數量同電商交易總額都按年上升，整體嚟講表現唔錯。

快手股價今日高開超過８％，無幾耐好快手咁跌番落去，最後收報７３﹒６銀，跌

６﹒２４％。明明份成績表做得幾好，點解會調頭跌番落去呢？如果睇今日嘅資金流向，快手錄

得超過８０００萬銀嘅資金淨流出，大戶主動買沽比率只有４６：５４，情況遠比前兩日差。頭

兩間淨被動賣出嘅券商係「雙摩」（摩根士丹利同摩根大通），淨賣出金額超過４億銀，認真唔

講得笑。

事實上，今日曾經有消息指，阿爺諗住限制互聯網用戶喺線上打賞方面嘅每日支出，之後三

間部門齊齊發文，規範網絡直播嘅營利行為，包括要求網絡直播平台唔可以轉嫁或者逃避個人所

得稅代扣代繳義務，唔可以策劃、幫助網絡直播發布者實施逃避稅等等。一日之內連續畀兩拳打

埋嚟，快手都避唔切喇！

不過，有唔少大行都幾睇好快手嘅前景，大部分都認為上季業績好過預期，良好勢頭會

ｋｅｅｐ到，而瑞信雖然降目標價到１５５銀，仍然係大行之中睇得比較高嘅一間。

始終神州疫情仍然未回穩，大家都會比較多時間留喺屋企，對快手呢類ＫＯＬ短視頻為主嘅

公司，照計應該有利，況且今日監管措施出台，都只係ｓｅｔ條線，叫快手唔好踩過畀啫，而限

制打賞方面嘅每日支出消息仲未證實，對快手影響都唔會好深遠。之不過，股價由舊年９月開始

不斷區間上落，已經好耐突破唔到１００銀呢個位，今日升到１００天線、８５銀附近都有幾大

阻力，嚟緊都係ｋｅｅｐ住炒波幅，落到７０銀先再考慮買入喇！請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

