【新冠肺炎】長沙灣１歲男嬰家中昏迷送院不治，快測結果呈陰性

《經濟通通訊社３０日專訊》醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，

今早８時許，長沙灣一名１２個月大男嬰於家中暈倒，救護車到場送往明愛醫院救治，搶救後於

１０時許證實死亡。男嬰快速檢測結果為陰性，個案將交由死因庭處理。（ｈｙ）

