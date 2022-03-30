工行（１３９８）去年多賺一成至３４８３億人幣，息２９﹒３３分

《經濟通通訊社３０日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，截至
２０２１年１２月３１日止全年純利３４８３﹒３８億元（人民幣．下同），按年升
１０﹒２７％；每股基本盈利９５分，末期息每１０股派發２﹒９３３元（含稅），即每股派
０﹒２９３３元。
期內營業收入８６０８﹒８億元，升７﹒６％；除稅前溢利４２４８﹒９９億元，升
８﹒３６％。
去年平均總資產回報率１﹒０２％，加權平均權益回報率１２﹒１５％。利息淨收入
６９０６﹒８０億元，增長６﹒８％，非利息收入１７０２。億元，增長１１％。營業費用
２３６２﹒２７億元，增長１４﹒３％，淨利息差和淨利息收益率分別為１﹒９２％和
２﹒１１％，分別比２０２０年下降５個基點和４個基點，主要原因是該行持續讓利實體經濟，
進一步降低企業融資成本。
去年平均總資產回報率、加權平均權益回報率均高於２０２０年；資本充足率１８﹒０２％
。不良貸款率１﹒４２％，較２０２０年末下降０﹒１６個百分點。撥備覆蓋率逐季提高至
２０５﹒８４％。（ｂｎＰ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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