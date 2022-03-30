《宏觀論勢－李依萊》關鍵時刻

《宏觀論勢》俄羅斯入侵烏克蘭，爆發全面戰爭，顛覆了現有的地緣政治格局，並為宏觀經

濟前景帶來重大的不確定性。歐洲、美國和全球很多地區的政府已採取日益嚴厲的制裁措施，包

括凍結俄羅斯央行的資產以及切斷俄羅斯主要銀行與ＳＷＩＦＴ國際支付系統的聯繫。

但截至目前，各國同時謹慎地明確劃分不納入制裁範圍的「排除」或例外情況，以免破壞俄

羅斯的能源出口，防止戰爭進一步演變成可能導致世界經濟陷入衰退的全球能源危機。

各國政府和央行陷入兩難困境：在各國加大對俄羅斯施壓，要求其結束對烏克蘭的侵略之際

，全球很多國家亦在努力應對幾十年來最高的通脹速度。

破壞俄羅斯能源和其他大宗商品出口的行動將刺激大宗商品價格持續上漲，損害全球需求，

同時進一步增加通脹壓力，全球經濟出現滯脹（主要特徵是低增長和高通脹）的風險因而上升。

這些憂慮遠超出能源範疇；俄羅斯和烏克蘭合計佔全球小麥出口的四分之一以上，並在玉米和葵

花油等其他農產品貿易中佔很大比例。這些供應的長期中斷將刺激全球食品價格持續上漲，增加

通脹壓力。

隨著市場對戰爭影響全球經濟的憂慮加劇，投資者目前預計聯儲局和其他主要央行將採取較

為溫和的政策。



＊為未來做好部署＊



由於俄羅斯的入侵遭到烏克蘭（在其盟國的支持下）的頑強抵抗，預料市場仍然高度震盪並

容易受到大幅下跌的影響，但應能避免對油價造成嚴重衝擊。而歐洲、美國及其盟國將繼續對俄

羅斯施加非常大的壓力，但預料不會實施導致嚴重破壞俄羅斯能源出口的制裁，以避免油價持續

飆升，但短期內能源價格仍或將維持高位。

在此情境預測下，全球經濟將繼續復甦，包括聯儲局在內的主要央行將繼續逐步收緊貨幣政

策以抑制通脹。歷史表明，股市往往會相對較快地從地緣政治衝突中復甦，並在最初衝擊後六個

月內實現正回報。

隨著基本面重新起主導作用，預料在基礎經濟和盈利增長以及利率上升的支持下，非必需消

費品、能源、金融和工業等價值股和周期性股在長期內可望跑贏大市。



＊其他可能的情況＊



一個樂觀但可能性很低的情境是，俄羅斯同意迅速停火並恢復談判。在此情境預測下，本行

預計基本面將在幾周內重新起主導作用，市場注意力將迅速重新關注其他宏觀問題，如通脹和央

行政策軌跡。

在此情境預測下，全球經濟繼續復甦，動能損失相對較小，主要央行將逐步收緊貨幣政策。

而隨著避險情緒下降，金價料將下跌。息差顯著擴闊的若干全球信貸將出現買入機會。

俄羅斯對烏克蘭的突然入侵，勢將促使歐洲內部朝著更大的能源安全和自給自足的方向發生重大

轉變，預料這將導致各國增加對新能源（包括可再生能源）的投資，以減少對俄羅斯化石燃料的

依賴。因此，另類投資和私人市場應存在潛在的投資機會，可供投資者進一步分散其回報來源。

《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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