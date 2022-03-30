《飛常談－鄧飛》英美情報戰的陽謀？

《飛常談》俄羅斯與烏克蘭戰爭仍然打得前景未卜，英美在對付這場戰爭上，做出了兩項非

常罕見的陽謀：一是一再公開俄羅斯軍事部署和行動的情報資料，不是泛泛的、大而化之的情報

資料，而是非常全面細緻和精確的情報資料；二是一再申明，美國和北約不會出兵參戰以支持烏

克蘭，也不會應烏克蘭要求以設立所謂的禁飛區。這兩項公開的操作，筆者姑且稱之為陽謀，因

其「公開化」，所以是「陽」而不是「陰」；因其公開之操作，必有所圖，國際政治絕無免費午

餐，溫文爾雅背後就是刀光劍影，所以稱之為「陽謀」。何以作出這兩項陽謀，英美官方並無明

確的解釋，也沒有諸如國防戰略、國家安全戰略之類的政策文件的界定，而且兩者之間關係看上

去有點矛盾，不易精準解讀，但事出反常必有妖！



＊情報公開化，細緻程度令人咋舌＊



首先是情報公開化的陽謀。美國和英國在戰前和戰爭期間，針對俄羅斯進行的公開化的情報

戰手段，也就是說，把通過各種途徑獲得的俄國軍事部署、行動提前向全世界公開，而且細緻的

程度令人咋舌，精確到俄軍每個營所擁有的兵力兵器、部署位置和調動情況，從而推論出俄軍的

作戰意圖是甚麼……入侵烏克蘭，包括精確的入侵日期。



美國知名的情報戰和網絡戰專家Ａｍｙ Ｚｅｇａｒｔ在《大西洋ｔｈｅ

Ａｔｌａｎｔｉｃ》雜誌上，刊登了一篇名為「西方反普京的武器Ｔｈｅ Ｗｅａｐｏｎ

ｔｈｅ Ｗｅｓｔ ｕｓｅｄ ａｇａｉｎｓｔ Ｐｕｔｉｎ」的文章，非常直白地解釋了這種

公開化操作的情報戰手段。作者認為，英美情報單位和政府通過這種精確公開俄軍情報的操作，

至少可以到達三個目標：

一是警惕包括烏克蘭在內的全世界，使得俄國的軍事行動失去了突然性和隱蔽性，好比把一

個準備入屋盜竊的人，一下子暴露在燈光之下。

二是製造俄國決策層的內部混亂和不信任，普京出身自克格勃ＫＧＢ，當然對情報和保密工

作的重視程度超越他人。當英美公開俄軍的情報之後，普京自然就會懷疑，到底俄方保密工作的

漏洞在哪裏？是技術上的失誤，還是人為失誤？是否存在內奸？這就拖延了俄國決策的速度和質

量，甚至製造其內部分裂。

三是當俄國真的一如英美所公開的情報顯示那樣，進行軍事入侵，那麼如此精準的情報公開

化就會迫使世界各國不得不對此選邊站：到底是支持譴責和制裁俄國，還是不支持，沒有中間選

擇，必須公開立場；不能私下與俄國暗通款曲，一切必須暴露在陽光之下。

不過，作者強調，這三個目標不是英美情報單位和政府承認的，而是她根據這種情報公開化

操作推斷出來的。



其次就是英美領袖一再申明拒絕出兵干預，尤其美國總統拜登。這就讓人非常費解了，兩項

操作結合來看，這不合邏輯。既然英美通過公開俄國軍事情報來提醒警告烏克蘭，那照理應該協

助烏克蘭抵抗俄軍入侵啊，否則這種情報公開只是把烏克蘭嚇得半信半疑，不知如何應對，烏克

蘭總統澤連斯基在開戰前一再回應英美，說這種情報操作搞得全國人心惶惶，資金全跑了。到了

俄軍真的打進來之後，烏克蘭就算如夢初醒，也難以依靠自己兵力對抗俄軍。那麼這種提醒對於

烏克蘭來說沒有任何實質意義！純粹誘發資金外逃從而進一步打擊烏克蘭經濟。就算這種預警式

的情報公開化，提前了幾個禮拜警告了烏克蘭，那又有甚麼用？烏克蘭也不可能在這麼短的時間

內完成軍力的提升和戰備動員。俄軍的行動是被提早曝光了，但包括烏克蘭在內全世界都沒有人

信啊，這種情報公開化操作變成古希臘神話卡桑德拉式的預言（Ｃａｓｓａｎｄｒａ

Ｐｒｏｐｈｅｃｙ），卡桑德拉是特洛伊的公主，預言必中，但她卻受到神的詛咒：沒人會信她

的預言，即使她預言了特洛伊城將被希臘聯軍攻破而毀滅，也沒有一個特洛伊人相信她。



＊俄決策未見混亂＊



再看看俄羅斯，有沒有因為軍事情報被公開了，就發生內部混亂？沒有任何跡象顯示存在這

種混亂。就算俄國決策層真的出現混亂，那也是因為作戰打得未如理想而產生的慌亂，並不是因

為入侵行動被英美提前公開了。反過來講，如果俄軍因為自己行動被提前公開了，然後對入侵的

時間作出適當的調整，這不反過來證明英美的情報錯誤？不錯，戰爭一打響，世界各國馬上對交

戰雙方採取選邊站外交，但這是不滿俄國對另一主權國家採取軍事行動而造成的，不見得是因為

英美的情報戰陽謀而造成。在俄軍坦克越過國境線之前，沒幾個國家選邊站得如此決絕；選邊站

真正始於俄軍坦克跨過國境線之後，也就是真正開打之後。



其實，筆者並不認為英美這個所謂的情報戰陽謀，背後有甚麼高深莫測的謀略。這更多只反

映了英美尤其美國方面的不負責任又裝著負責任。提前預警了入侵行動，等於已經對烏克蘭這個

小弟「盡了人情」了，但你就別再指望我們出兵幫你了，幫你是人情，不幫是道理，或者說幫多

少是英美說了算，畢竟烏克蘭不是北約成員國，這只不過是典型的英美政客的精明計算而已。

《全國港澳研究會理事，香港將軍澳香島中學校長及香港教育工作者聯會副主席 鄧飛》



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