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30/03/2022 09:18

【聚焦人幣】美匯跌破９９關，人幣中間價續升７４點返６﹒３５

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５６６，
較上個交易日升７４點子，實現三連漲，創３月２３日以來一周新高，上個交易日報
６﹒３６４０。
　　俄烏在伊斯坦堡的新一輪談判結束，雙方判斷取得進展，令投資者避險情緒降低，美匯指數
下跌０﹒６８％，報９８﹒４２，盤中最低曾跌至９８﹒０４，最大跌幅為１％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３５６６　　　－７４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０４８０　　＋５０９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１６６０　　＋２１９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１２２　　　　－７﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３２２３　　－１６２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７７４０　　　＋３８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４１０１　　＋１７９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６８６７　　　＋８４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８２６４　　＋１０８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０８１６　　　－１９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６３２　　　　＋６﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１３﹒９３４３　－９８８０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２８７６　　－１６８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒５２００　　－１４４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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