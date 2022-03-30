【聚焦人幣】美匯跌破９９關，人幣中間價續升７４點返６﹒３５

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３５６６，
較上個交易日升７４點子，實現三連漲，創３月２３日以來一周新高，上個交易日報
６﹒３６４０。
俄烏在伊斯坦堡的新一輪談判結束，雙方判斷取得進展，令投資者避險情緒降低，美匯指數
下跌０﹒６８％，報９８﹒４２，盤中最低曾跌至９８﹒０４，最大跌幅為１％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３５６６ －７４﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０４８０ ＋５０９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１６６０ ＋２１９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１２２ －７﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３２２３ －１６２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７７４０ ＋３８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４１０１ ＋１７９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６８６７ ＋８４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８２６４ ＋１０８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０８１６ －１９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６３２ ＋６﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １３﹒９３４３ －９８８０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８７６ －１６８﹒００
１人民幣╱韓元 １９０﹒５２００ －１４４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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