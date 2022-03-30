《鍾之日記》烏俄停火現曙光，監管陰霾罩直播

《鍾之日記》３月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



俄羅斯與烏克蘭的停火談判據報取得進展，市場避險情緒降溫，隔晚美股三大指數上升，納

指及標普５００指數均升至兩個半月最高，反映中概股表現的金龍中國指數收市升２﹒４％。港

股受惠炒業績及重磅科網股回穩，期結日繼續向好，升逾三百點。

恒指高開１７４點後２２１０１，之後反覆向上，上午最多升３６３點，之後升幅大縮。內

地股市造好，港股午後升幅擴大，升穿上午高位，最多升４６３點，高見２２３９１，創一周高

位。恒指最終收報２２２３２，升３０４點或１﹒４％。國指升９６點或１﹒２８％，報

７６０９。科指升１５點或０﹒３４％，報４６２２點。

全日大市成交１５５３﹒５９億元，北水淨流出持續，今日流出２１﹒４億元。值得留意的

是北水自３月３１日起關閉，４月６日恢復交易；清明節期間，Ａ股周一周二休市，港股周二（

清明節當天）休市一天。



＊滬指收升近２％，創業板升４％＊



人民銀行加碼放水第三日，資金在股市低位流入護盤，滬深兩市今日出現顯著彈升，地產、

白酒、券商等板塊拉漲，滬綜指半日升幅超過１％，全日更漲１﹒９６％收場，報３２６６﹒６

點，深成指飆３﹒１％，創業板更坐火箭升４﹒０２％。

外資今日通過陸股通淨流入１２７﹒２６億元人民幣，流入規模創自去年１２月９日

（２１６﹒５６億元人民幣）的近四個月新高，全日兩市成交９５８４億元人民幣，從低位回升

，按日增長１０﹒９％。

上海市昨日（２９日）新增本土新冠肺炎確診病例３２６例和無症狀感染者５６５６例，再

創新高。為了擴大收治能力，浦東新區正改建一個大型展覽館，可容納１萬人將成為全市最大的

集中隔離收治點。疫情防控升級已開始影響到金融活動，最近九日內共有７１個ＩＰＯ項目進入

中止審查狀態，科創板和創業板分別有１５個和５６個項目打退堂鼓。

俄羅斯在俄烏談判中有退讓勢頭，全球資本市場風險回落。中國國務委員兼外長王毅此前強

調中國在俄烏問題上站在和平、對話和降溫的一邊，稱中國的立場是負責任的，亦經得起歷史考

驗不過他在作出這番言論後不久，俄羅斯外交部長拉夫羅夫自俄烏開戰以來首次來華，參與有關

阿富汗問題的會議，他將在安徽屯溪與王毅碰頭。



＊福州樓市限購開綠燈，內房股急彈＊



近期多地鬆綁樓市政策，繼深圳傳出二手房參考價將上調３％至５％，內媒引述消息指，福

州市放鬆限購政策，並在３月１８日就接到市房管局相關通知，福建省住建廳稱，以福州市房管

局發布的消息為準。內房股午後急彈，多隻股份升逾一成，綠地（００３３７）急飆２５﹒４％

，世茂（００８１３）漲１９﹒６％，時代中國（０１２３３）揚升１９﹒２％，合景泰富

（０１８１３）升１７﹒６％，佳兆業（０１６３８）升１１﹒８％，龍光（０３３８０）升

１３﹒６％，新城發展（０１０３０）升１２﹒８％。今日公布業績的潤地（０１１０９）升近

半成。

碧桂園（０２００７）去年純利按年跌２３﹒５％至２６８億元人民幣，剔除公允價值變動

、匯兌淨損益等影響後，核心淨利潤為２６９﹒３億元人民幣，按年跌１６﹒８％。碧桂園收市

升６﹒３％，報６﹒０８元。

融創中國（０１９１８）早前確認，無法按期兌付兩筆在４月到期的債券本金或債息，涉及

的資金達４２億元人民幣。融創房地產集團表示，將會就「２０融創０１」在明日（３１日）召

開債券持有人會議，並討論調整該筆債券的回售本息兌付安排。融創中國今早低開後股價向上攀

升，收市升１８﹒４％，報４﹒８３元。

同系的融創服務（０１５１６）去年收入約為７９億元人民幣，按年增長約７０﹒９％，利

潤約１２﹒７６億元人民幣，按年增長約１１３﹒９％。融創服務收市漲１８﹒４％，報

５﹒１６元。



＊規範網絡直播營利行為，快手跌逾６％＊



網信辦等三部門宣布，要加強網絡直播銷售產品質量安全監管，不得通過自我打賞等方式吸

引流量，又要規範稅收服務和徵繳，打擊涉稅違法犯罪行為。

為進一步規範網絡直播營利行為，促進網絡直播行業規範健康發展，國家網信辦、國家稅務總局

、市監局聯合製定了《關於進一步規範網絡直播營利行為促進行業健康發展的意見》（下稱《意

見》）。

通知指出，網絡直播平台和網絡直播發布者要維護網絡直播公平競爭環境，不得通過虛假營

銷、自我打賞等方式吸引流量，誘導消費者打賞和購買商品。同時要求網絡直播平台更好落實管

理主體責任，加強網絡直播賬號註冊管理。網絡直播平台應當每半年向所在地省級網信部門、主

管稅務機關報送存在網絡直播營利行為的網絡直播發布者個人身份、直播賬號、網絡暱稱、取酬

賬戶、收入類型及營利情況等信息。

快手（０１０２４）股價早段由升轉跌，收跌６﹒２％，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌

２﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

