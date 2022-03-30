【新冠肺炎】上海昨新增本土確診３２６例，無症狀感染５６５６例

《經濟通通訊社３０日上海專電》上海市公布，２９日０－２４時，新增本土新冠肺炎確診

病例３２６例和無症狀感染者５６５６例，再創新高；其中１８例確診病例為此前無症狀感染者

轉歸，１７例確診病例和５１３１例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查

中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例３例和無症狀感染者２例，均在閉環管控中發現。

（ａｈ）

