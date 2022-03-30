【新冠肺炎】內地增本土及無症狀逾八千六宗，上海破紀錄近六千宗

《經濟通通訊社３０日專訊》內地新冠肺炎疫情持續，國家衛健委公布，２９日全國新增確

診１６２９宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例６４宗；本土病例１５６５宗，吉林仍

佔最多有１１５０宗，其中長春市８７５宗，吉林市２６８宗；上海３２６宗。

新增無症狀感染者７１９６宗，其中本土７０９０宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多

有５６５６宗，吉林省１０３２宗，其中吉林市有６８０宗；福建８５宗；遼寧５２宗；廣東

１４宗，其中深圳市７宗。另有６６宗由無症狀感染者轉為確診。

有近２６００萬常住人口的上海２８日起以黃浦江為界，先在浦東多區做檢測，共篩查超過

８２６萬人。不過上海疫情繼續升溫，再錄得破紀錄５９８２宗本土個案。為了擴大收治能力，

浦東新區正改建一個大型展覽館，可容納１萬人將成為全市最大的集中隔離收治點。

上海食物供應方面，雲南、安徽、陝西、江蘇等各省調集蔬菜及水果等供應上海，其中四川

都江堰供應１２７噸蔬菜；杭州連續１０天每日供應５萬公斤早筍。多個外賣平台在上海市政府

指導下，為騎手提供免費住宿，以及為難配送的訂單準備跑單補貼。美團外賣聯合多個商家，在

受疫情影響嚴重的區域，提供免費酒店住宿。



＊山西省：非必要不離晉不出行，嚴防輸入＊



山西省疾病預防控制中心緊急提示稱，截至３月２９日９時，全國中高風險區５４０個。３

月２７－２８日，忻州市原平市新增３例確診病例，均為中鐵十二局集團建築安裝工程有限公司

援建吉林方艙醫院返晉人員。專家建議公眾，近期，非必要不前往中高風險區及所在城市和涉疫

地區，減少跨省、跨市、跨縣（區）人員流動。如確需出行，請提前向村（社區）、單位報備，

隨時關注健康碼、行程卡狀態；返晉後積極配合落實測溫、驗碼、落地檢測、隔離管控等措施，

嚴防疫情輸入、擴散。

哈爾濱市各級市場監管部門近日對所屬轄區商超、菜店等重點場所全覆蓋檢查，查處了哄抬

蔬菜等群眾生活必需品價格的違法行為，並予以曝光。相關超市、菜店受到沒收違法所得併處違

法所得５倍罰款等處罰。

另外，秦皇島將於３月３０日、３１日在北戴河、青龍開展２輪全員核酸檢測。（ｃａ）



