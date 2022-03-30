【重拳監管】新東方美股擊穿１美元，俞敏洪：股價高低非做事動力

《經濟通通訊社３０日專訊》內地教培行業在嚴格監管政策下近乎「團滅」，曾經的語言類

培訓巨頭新東方集團，業務和股票市值同樣遭遇洗劫。其中，新東方美股價格近期多次跌穿１美

元水平，最低見０﹒８２美元，僅計過去一年，股價跌幅已達九成。新東方創始人俞敏洪今日通

過其個人微信公眾號「老俞閑話」發文表示，近兩周新東方的工作，基本就是會議連著會議，解

決老問題、迎接新挑戰。至於新東方股價，他則稱自己已經一個多月沒有看了，後面幾個月也不

會看。「股價的高低，不是我做新東方的動力。我做新東方，只是源於我對新東方的熱愛！」

在「雙減」政策下，新東方去年收入銳減八成，更大幅裁員６萬人。為分散風險，新東方踏

足其他業務，去年７月以來已成立８９家新公司，經營範圍包括文具、日用品與農產品銷售、人

工智慧軟體發展，以及電影和藝術等，而最新涉及的行業是互聯網直播。俞敏洪早前粉墨登場投

身直播帶貨範疇，向消費者推銷農業產品，投身風馬牛不相及的行業。

新東方共有兩隻股票在港上市，市值同樣被大幅削減。新東方（０９９０１）現軟０﹒１％

，報９﹒５６港元，較５２周高位折損逾九成；另一隻新東方在線（０１９７９）現揚０﹒５％

，但同樣較一年高位回調逾７７％。（ｗｌ）

