  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2022 09:59

【內房困局】陽光城三董事售股籌６千萬借予公司，泰康人壽續減持

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）數十億元債務（人民幣．下
同）　陷違約漩渦，公司董事何媚、林貽輝、廖劍鋒出手「自救」。該公司公布，上述三董事於
近日通過深圳證券交易所大宗交易系統減持其持有的公司無限售條件流通股合計１７１０﹒５萬
股，佔公司總股本０﹒４１％，減持均價為３﹒５９元╱股，成交金額約６１４０﹒７萬元。三
位董事減持所得的資金擬向公司提供無息借款，用於包括但不限於公司的日常生產運營、項目交
付、償還債務等。
　　業內人士認為，陽光城自發生流動性危機以來，公司積極努力自救，此次三位董事將減持資
金無息借給上市公司，凸顯其高管團隊與之共克時艱的決心。
　　不過，也有股東見形勢不妙繼續「跳船」。陽光城同日公告，截至２０２２年３月２８日，
公司股東泰康人壽通過大宗交易和集中競價的方式合計減持其持有的公司無限售條件流通股
８７９０﹒３８萬股，佔公司總股本２﹒１２％，已超過減持計劃擬減持數量的一半。
　　自曝境內外多個債券無法按時兌付本息後，陽光城昨日封死跌停，今早打開跌後股價微升，
現略漲０﹒５％，報３﹒８５元。之前持續拉漲多日的強勢不再。（ｗｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning30/03/2022
熊麗萍：比亞迪業績不過不失　210元或以下可中長線部署
財經熱話30/03/2022
【虛幣世界】俄烏戰事降溫，惟加密貨幣價格輕微下挫
財經熱話29/03/2022
小鵬績後獲大行祝福　內地新政利好大型車企　車股全線上升
中國故事29/03/2022
《神州經脈》內房年終成績表難產　滬疫情失控連推多策　A場偏軟
專訪29/03/2022
【專訪】陶冬：烏克蘭危機可能給世界帶來飢餓（有片）
FOCUS29/03/2022
【FOCUS】滬「清零2.0」左手封控右手如常　林鄭可看見？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金