【內房困局】陽光城三董事售股籌６千萬借予公司，泰康人壽續減持

《經濟通通訊社３０日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）數十億元債務（人民幣．下

同） 陷違約漩渦，公司董事何媚、林貽輝、廖劍鋒出手「自救」。該公司公布，上述三董事於

近日通過深圳證券交易所大宗交易系統減持其持有的公司無限售條件流通股合計１７１０﹒５萬

股，佔公司總股本０﹒４１％，減持均價為３﹒５９元╱股，成交金額約６１４０﹒７萬元。三

位董事減持所得的資金擬向公司提供無息借款，用於包括但不限於公司的日常生產運營、項目交

付、償還債務等。

業內人士認為，陽光城自發生流動性危機以來，公司積極努力自救，此次三位董事將減持資

金無息借給上市公司，凸顯其高管團隊與之共克時艱的決心。

不過，也有股東見形勢不妙繼續「跳船」。陽光城同日公告，截至２０２２年３月２８日，

公司股東泰康人壽通過大宗交易和集中競價的方式合計減持其持有的公司無限售條件流通股

８７９０﹒３８萬股，佔公司總股本２﹒１２％，已超過減持計劃擬減持數量的一半。

自曝境內外多個債券無法按時兌付本息後，陽光城昨日封死跌停，今早打開跌後股價微升，

現略漲０﹒５％，報３﹒８５元。之前持續拉漲多日的強勢不再。（ｗｌ）

