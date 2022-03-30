【大國博弈】印度入局與斯國合作建電廠，中國同類計劃此前被叫停

《經濟通通訊社３０日專訊》在印度外長出訪斯里蘭卡期間，兩國昨日（２９日）簽署一項

協議，將合作在斯里蘭卡的北方島嶼上建造混合能源電廠項目，而在逾三個月前，中國宣布了暫

停在斯里蘭卡北部島嶼上的混合能源系統項目。目前未知上述電廠項目是否興建在中方原來準備

建廠的島嶼上，但斯里蘭卡今次選擇和印度合作，無疑令中國的「一帶一路」策略再度受挫，有

外媒引述外交分析家指出，「這可以說是印度的一個重大勝利」。

中國此前聲稱因「第三方安全」的考慮，暫停了當地的混合能源電廠項目，但事實上斯里蘭

卡政府多年前因利用中國貸款建造大量基礎設施項目，包括碼頭、機場，甚至填海建造一座新城

市，導致斯里蘭卡出現債務危機，甚至陷入生活物資短缺、電力供應不穩的困境，中斯兩國目前

未就斯里蘭卡的債務重組作出決定。

中國與南亞國家之間的外交關係面對不少挑戰，尼泊爾國會２月底通過了美國政府提供的５

億美元基建資助計劃，盡管計劃本身在尼泊爾國內引發不少爭議，但隨著計劃落地將拉近尼泊爾

與美國的關係，助美抗衡中國的一帶一路策略。（ｅｙ）（ｚｚ）

