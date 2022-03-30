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即市新聞

30/03/2022 13:47

【數據前瞻】機構料３月官方製造業ＰＭＩ收縮，中小企景氣度續降

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地將於明日（３１日）公布３月官方製造業ＰＭＩ，及將於
周五（４月１日）公布３月財新製造業ＰＭＩ。據《路透》綜合３６家分析機構的預估中值顯示
，３月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）料降至４９﹒９，中小企業景氣將繼續向下。若果
真如此，將是時隔四個月後官方ＰＭＩ再度回落至榮枯線下方。
　　另據２３家機構預估中值顯示，財新３月中國製造業ＰＭＩ預計亦降至５０。２月官方和財
新製造業ＰＭＩ分別為５０﹒２和５０﹒４。
　　植信投資研究院稱，受疫情防控管制升級等多重因素影響，３月製造業ＰＭＩ可能暫居榮枯
線之下。全國疫情大幅反彈導致多地停工停產和運輸不暢，而且本輪疫情防控對於東部和東南部
多個出口導向型城市的生產影響較大。據其測算，已停工停產的地區將損失大約３０００億元人
民幣的出口額，佔２０２１年全國出口總額的１﹒４－１﹒５％左右。

＊外資更悲觀，高盛料官方製造業ＰＭＩ降至４８＊

　　外資機構對官方ＰＭＩ的預估更偏悲觀些。野村首席中國經濟學家陸挺稱，已經將３月官方
製造業ＰＭＩ預估從此前的４９﹒５下調至４９，因新冠疫情尤其上海形勢惡化、房地產和出口
放緩亦對製造業帶來負面衝擊。
　　他並預計財新３月中國製造業ＰＭＩ降幅更大，料大幅滑落至４９，因為財新調查的中小企
業多數在東部沿海地區，受出口放緩和疫情防控的影響更大。
　　高盛則預計３月官方製造業ＰＭＩ會降至４８。（ｗｌ）

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