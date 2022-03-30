【新冠肺炎】人行上海分行：對疫情持續影響較大行業加大金融支持

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行上海分行近日制定印發《２０２２年上海信貸政策指

引》，引導金融機構重點落實好助企紓困措施，進一步優化信貸結構，切實增強金融服務實體經

濟能力。各金融機構要積極擔負起金融服務的社會責任，切實加強對抗疫醫療物資、居民生活物

資生產供應企業和相關物流運輸企業資金需求的保障力度。要對受疫情持續影響面臨較大困難的

行業領域，加大金融支持，綜合運用無縫續貸、隨借隨還貸款、信用貸款、供應鏈金融等多種服

務方式，實施線上辦理、免申即享等便利化措施，有效緩解相關市場主體的融資困難。金融機構

不得盲目限貸、抽貸、斷貸、壓貸，確保產業鏈供應鏈穩定運行。

《指引》還圍繞持續提升中小微企業金融服務能力、促進房地產業良性循環和健康發展、做

好重點產業和重點區域發展金融支持、持續推進金融支持鄉村振興、加強社會民生等重要領域金

融支持等重點任務提出具體要求。

人行上海分行提出，２０２２年，轄內金融機構要不斷提升小微金融服務的普惠性和精準性

，著力完善「敢貸、願貸、能貸、會貸」機制，加強對吸納新市民較多區域和行業的金融支持。

持續提升科技金融服務效能，提升金融服務製造業水平，加強金融支持能源保供和綠色低碳，加

大對重大區域發展戰略的金融支持。同時，要做好房地產項目併購金融服務，加大對保障性住房

的金融支持，助力緩解新市民住房壓力。（ｗｌ）

