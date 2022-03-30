【重拳監管】三部門發文規範網絡直播營利行為，打擊涉稅違法行為

《經濟通通訊社３０日專訊》國家互聯網信息辦公室、國家稅務總局、國家市場監督管理總

局三部門聯合印發《關於進一步規範網絡直播營利行為促進行業健康發展的意見》，加強網絡直

播營利行為規範性引導，鼓勵支持網絡直播依法合規經營，促進網絡直播行業發展中規範，規範

中發展。

《意見》要求，網絡直播平台、網絡直播服務機構應依法履行個人所得稅代扣代繳義務，不

得轉嫁或者逃避個人所得稅代扣代繳義務，不得策劃、幫助網絡直播發布者實施逃避稅。要依法

查處偷逃稅等涉稅違法犯罪行為，對情節嚴重、性質惡劣、社會反映強烈的典型案件進行公開曝

光。對為網絡直播發布者違法違規策劃、幫助實施偷逃稅行為的中介機構及相關人員依法嚴肅處

理和公開曝光。



＊直播平台不得通過自我打賞等方式吸流量＊



網絡直播平台要認真落實管理主體責任，加強網絡直播賬號註冊管理和帳號分級分類管理，

每半年向網信、稅務部門報送存在直播營利行為的網絡直播發布者個人身份、直播帳號、網絡昵

稱、取酬帳戶、收入類型及營利情況等信息，配合監管部門開展執法活動。網絡直播平台和網絡

直播發布者要維護網絡直播公平競爭環境，不得通過虛假營銷、自我打賞等方式吸引流量，誘導

消費者打賞和購買商品。

《意見》明確，對存在違法違規營利行為的網絡直播發布者，以及存在違法違規行為或者縱

容、幫助網絡直播發布者開展違法違規營利行為的網絡直播平台，依法予以處罰；構成犯罪的，

依法追究刑事責任。（ｗｌ）

