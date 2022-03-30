【上海特寫】上海啟鴛鴦鍋式動態封城，市民急撲食，金融掀保衛戰



《經濟通通訊社３０日專訊》過去三周，中國最大的金融城市上海新冠疫情失控，確診人數

與日攀升，從「絕不封城」到按「鴛鴦鍋」模式以黃浦江為界分步封控，決策急轉彎僅在一日之

間。３月３０日當日，上海公布的確診加無症狀感染個案迫近６０００宗，毫無懸念地再創新高

。上海新冠疫情防控指揮部早前為以黃浦江為界「動態封城」解畫稱，該市病毒呈現區域聚集和

全市散並存特點，有暴發的潛在風險。

在疫情暴發時刻實施應對措施，以保障民眾生命安全，這本是政府應盡之責。但從３月２２

日傍晚上海警方宣布緝拿造謠上海將封城的兩個市民，到３月２７日晚間官方的一道變相封城通

知，中間數日上海政府多次闢謠封城傳言，無疑殺得市民、企業一個措手不及。根據２７日晚８

點半下發的通知，３月２８日凌晨５時起，上海以黃浦江為界分區分批封控實施核酸篩查，留給

浦東民眾採購生活物資的時間僅幾個小時，市民怨聲載道。

與此同時，對上海這樣的金融重鎮來說，突如其來的全面封控，令證券交易所、銀行、券商

及一眾基金公司「無所適從」，無奈連夜採取行動，開啟一場「金融保衛戰」。但上海過去一直

都在強調精準防控，今次在毫無預兆之下實施半封城，對全國金融業務運作的影響未可知，必定

加深外資對中國供應鏈不穩及經濟發展放緩的擔憂。



＊金融從業者「逆行」上班，召回待遇被熱議＊



為了保證新一周金融市場穩定運行，在上周日（２７日）晚的通知發布後，眾多金融從業者

成為深夜趕赴工作崗位的「逆行者」。由於此次浦東、浦西輪流管控，意味著部分員工一旦進入

公司，至少要堅持８天８夜的封閉生活。事實上，不少金融機構的員工因為職位含有特殊性，已

經在公司駐紮多日。大部分金融機構在當下防疫關鍵階段，線上線下辦公方案雙管齊下，最大程

度保障了金融服務正常運轉。

據外媒稍早引述上海官員表示，在上海實施分階段封城後，超過２萬名銀行家、交易員以及

其他金融從業人員住進上海陸家嘴金融貿易區的辦公大樓內，以維持中國的金融中心運轉。在眾

多金融機構中，去年成交總額錄４６１﹒１３萬億元人民幣的上海證券交易所，最受外界關注。

在上周，上交所為確保交易安全，就已啟動「最小運行單位駐所辦公」，其餘工作人員均在家「

遠程辦公」。過去數日，上交所的所有交易運作均正常進行。

在眾多趣聞中，一則關於金融行業待遇的消息也引起熱議。浦東某金融公司要求員工３月

２８日零點前必須進公司待命，為周一開盤順利進行做好準備。消息同時披露，該金融公司給出

的待遇為每日５００元－２０００元人民幣不等，外加住宿報銷和周末額外補償。有些「吃瓜群

眾」，尤其是被封閉在家無法外出謀生賺錢的網友，紛紛眼紅金融行業的「高薪找回」政策。不

過，了解金融行業待遇的人士清楚，上述出勤日薪與其原本薪酬相比，仍屬正常範疇。



＊市民黃金四小時蜂擁採購，盒馬改私家車配送＊



此次直接以黃浦江為界，先浦東後浦西，大面積封控期間，市民最著緊的「菜籃子」該如何

保障？在３月２７日晚８點封控消息發布後，浦東新區宣布仍在營業的超市、賣場、農貿市場將

均營業到２４點。浦東居民獲得「黃金四小時」後，蜂擁出街採購。包括盒馬、永輝、大潤發、

麥德龍、山姆在內的各大商超，均在當然出現人流高峰，冷凍食品、蔬果、飲用水一掃而空。網

上流傳的視頻可見，各大賣場陳列架被掃蕩般空空如也，例如杯麵陳列區，僅剩下早前３１５消

費者權益日被曝光的老罈酸菜泡麵無人問津。更有視頻顯示，有買家為搶一棵菜而大打出手，在

口糧問題驟然成為重大人生議題後，上海市民無奈「斯文掃地」。

擁有較充裕時間準備封控的浦西，情況也好不到哪里去。２８日開始，浦西各大賣場、傳統

市場、線上線下平台，無一不出現搶購熱潮，排隊人龍綿延不斷。據內媒引述一位線下生鮮商超

，但個別菜品仍然緊缺。可見，生活物資極度緊缺，與市民的恐慌性採購關係很大。

線上平台數據顯示，近日上海配送壓力劇增，叮咚買菜近一周在上海的訂單量上漲５０％以

上，部分網站單量是平日的２－３倍，人員緊缺。盒馬數百名員工自發開展了私家車配送隊，一

輛私家車的配送效率，是一位快遞小哥的５到７倍，最多一車輛車出車可以配送２０－３０單。

但即便如此，有浦東居民表示，在正式封控後，已無法在線上平台搶到任何物資，「根本連一條

蔥都搶不到」。即便是通過外賣平台訂購仍在營業中的食店外送，大多也表示浦東地區已暫停相

關服務。



＊浦東連夜排摸１７００多名孕產婦，專線被打爆＊



從過往經驗可知，嚴格的疫情封控措施往往帶來一些附加「人道災難」，例如病人因交通不

便無法及時送醫、孕婦到期分娩卻無法安排入院等。浦東素有上海「大搖籃」之稱，分娩量常年

佔據全上海的五分之一。據了解，３月２７日，醫院連夜排摸了１７００多名足月孕產婦，將她

們按所在社區分類，告知社區要重點關注這些孕產婦的情況，並留下婦嬰的專線，保持２４小時

無間斷在線。一護理師指出，「我們安排了院產安辦專職人員、資深醫生２４小時負責接聽這條

孕產婦諮詢專線。指導她們建卡、複診，不遺漏重要時間節點的檢查護理等」。２８日一天，電

話就打爆了，一天接聽２００多個，白天黑夜都有來電，來電孕產婦有不少並不在該院產檢。

（ａｈ，ｗｌ）



