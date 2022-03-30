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30/03/2022 08:46

【俄烏開戰】王毅視像會晤博雷利：時間將證明中國對烏立場負責任

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國國務委員兼外長王毅以視像方式，與歐盟外交與安全政策
高級代表博雷利會晤。
　　王毅指，中方對烏克蘭戰火仍未平息感到痛惜，始終根據問題本身的是非曲直判斷形勢、決
定政策，中方願同國際社會一起，繼續呼籲停火止戰、推動和談、防止大規模人道危機、以及打
開通往和平的大門。他強調在戰爭與和平問題上，中國站在和平一邊；在單邊制裁與對話談判之
間，中國站在對話一邊；在拱火澆油與降溫滅火之間，站在降溫一邊。時間將證明中國的立場是
負責任，亦經得起歷史考驗。
　　王毅強調，處理複雜的安全問題，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法。各國都有權
獨立自主地決定自己的對外政策。事實證明，冷戰思維、陣營對抗的老路在歐洲已經行不通了，
選邊站隊、分裂世界的做法更不可取。極限制裁只會導致互相傷害，使形勢更加複雜，矛盾更加
激化。讓非當事方的國家和人民為衝突埋單，既不公正，也不合法。
　　博雷利稱，歐方呼籲盡快停火止戰、開放人道主義走廊、不使用大規模殺傷性武器、防止規
避制裁，希望中方為推動實現和平發揮重要作用。博雷利表示，歐方不尋求改變俄羅斯的政治體
制，不希望看到局勢升級，反對任何形式的新冷戰和陣營對抗。

＊王毅稱中歐應保持經常性戰略溝通＊

　　中歐合作方面，王毅說，中歐作為世界多極化進程的兩大力量，應該保持戰略溝通，不斷增
進相互理解，持續拓展合作共識，共同應對各種全球挑戰。雙方要籌備好下階段高層交往，為合
作提供戰略指引，向世界釋放積極信號。
　　博雷利表示，歐中是世界重要戰略力量，亦是全球經濟復甦增長支柱。歐中關係面臨一些具
體問題，但歐方仍然致力於改善提升雙邊關係，重申歐盟堅持一個中國政策，歐盟和所有成員國
都不會、亦不應該偏離這個立場。歐中應該加強相互理解，展現友好和合作精神，推動下階段高
層交往取得積極成果。（ｃａ）

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