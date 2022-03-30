【重拳監管】監管整頓令民企市值大縮水，市值百強佔比七年來首降

《經濟通通訊社３０日專訊》從螞蟻集團ＩＰＯ被叫停開始，中國政府展開一場針對國內互

聯網巨擘的整頓行動，根據彼得森國際經濟研究所的報告，２０２１年底，中國１００家市值最

大的上市公司中有４９家為民營企業，低於前一年的５３家，是自２０１４年以來首次下降。

報告指，民企去年受到中國政府包括互聯網平台、教育、房地產等眾多行業嚴監管的衝擊。

整頓引發市場拋售，最高峰時曾導致中國股市市值蒸發１﹒５萬億美元。而上述佔比的下降因此

與整頓直接相關，網約車巨頭滴滴等知名公司市值大幅下跌。滴滴去年６月份在美國４４億美元

的首次公開發行之後不久，就遭到網絡安全監管機構的調查，其應用程序也從國內應用商店下架

。

２０１２年，中國市值最大的百家上市公司中只有１７家民營企業，大約為去年年底時的三

分之一。２０２０年，民營部門在中國１００家最大的上市公司總市值的所佔比重為５４％，高

於２０１０年的１０％。去年降到４８％，報告認為，降幅「小於預期」，但很難說民營部門所

佔比重是否會繼續下降。但從規模最大的公司來看，民營企業發展仍非常快。（ｃａ）



