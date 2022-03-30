【內房困局】融創明開「２０融創０１」持有人會議擬展期１８個月

《經濟通通訊社３０日專訊》融創中國（０１９１８）上周確認，無法按期兌付兩筆在４月

到期的債券本金或債息，涉及的資金達４２億元人民幣。

融創房地產集團表示，將會就「２０融創０１」在明日（３月３１日）召開債券持有人會議

，並討論調整該筆債券的回售本息兌付安排，審議本金展期１８個月分期兌付，以及增加融創董

事會主席孫宏斌無限連帶責任擔保增信等事項。

為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，融創房地產申請「２０融創０１」自明日開

市起停牌。



＊投資者：展期方案是激怒投資人，肯定通不過＊



債券持有人會議提出的方案顯示：本期債券全部債券持有人本金兌付時間調整為自今年４月

１日起的１８個月內，即在兌付日調整期間，定期兌付一定的本金，直至第１８個月累計付清本

期債券全部本金。相應本金兌付安排設置如下：今年５月１５日和今年６月３０日，各支付

１０％本金；今年９月３０日、今年１２月３１日、２０２３年３月３１日、２０２３年６月

３０日，各支付１５％本金；２０２３年９月３０日，支付２０％本金。

展期期間利息支付安排為：發行人於今年４月１日將當期利息（２０２１年４月１日至

２０２２年３月３１日期間），劃付至債券登記託管機構指定的銀行帳戶。本議案如經持有人會

議通過，兌付日調整期間維持本期債券原有票面利率不變，兌付日調整期間的新增利息，隨每期

本金償付金額同時支付，利隨本清。

不過《路透》引述一名投資者表示，這個方案估計肯定通不過，這個方案就是在激怒投資人

。早前有報道指，投資者計劃要求融創在４月１日回售日，支付全部利息和８０％以上的本金，

並在不晚於６月１０日支付剩餘本金及對應的利息、罰息等。（ｃａ）

