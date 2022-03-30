【內房困局】交易商協會：接受碧桂園、旭輝、龍湖等房企中票註冊

《經濟通通訊社３０日專訊》銀行間交易商協會發布通知，接受碧桂園地產集團５０億元（
人民幣．下同）中票註冊、接受旭輝集團股份有限公司５０億元中票註冊。接受龍湖集團間接附
屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司５０億元中票註冊。接受廣州越秀集團股份有限公司３０億元
中票、３０億元中票、２０億元中票、２０億元中票註冊。（ｃａ）
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