【新冠肺炎】中企因疫情爆發暫停Ａ股ＩＰＯ，影響６００億元集資

《經濟通通訊社３０日專訊》據《路透》引述文件顯示，多家中企已暫停國內上市計劃，因

為疫情阻礙盡職調查（ｄｕｅ ｄｉｌｉｇｅｎｃｅ）和信息收集，估計影響到超過９０億美元

、約６００億元（人民幣，下同）的籌資計畫。

綜合《路透》和《證券時報》報道，昨日（２９日）上海和深圳兩市有１６個ＩＰＯ項目申

請中止上市審核，而在過去的９天內，有７１家科創板和創業板的ＩＰＯ企業主動申請中止上市

審查。

在昨天主動申請中止審查的１６家企業中，經緯股份、上富股份、恒泰萬博、瑋碩恒基、昆

船智能、黔通智聯等１２家企業中止原因均為「因發行人及保薦人更新財務資料」，而磁谷科技

、嘉好股份、英華特等四家企業則表示「因受到新冠疫情影響」。

報道認為，科創板ＩＰＯ中止審查項目披露的原因普遍為發行人及其中介機構因受疫情影響

，無法在規定時限內完成盡職調查、回複審核問詢等工作；而創業板中止項目則基本表示受到疫

情影響，或需要更新財務資料。

為減少疫情的影響，上交所已於本月２７日就疫情防控特殊時期的相關業務開展做出調整和

銜接安排，以維護資本市場平穩運行。一方面，上交所通過加強線上溝通諮詢保障，優化線上路

演等方式彌補線下工作的不足；另一方面，上交所也放寬申報等相關文件的簽署要求，允許提供

簽字頁電子掃描文檔方式辦理業務，並適當放寬審核問詢回复時間。

深交所也在本月１８日宣布，將在上市審核、一線監管各條線陸續推出有彈性的系列監管服

務舉措，加大對生產經營暫時遇到困難企業的支持力度。（ｃａ）





