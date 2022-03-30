《拆局麒想－林嘉麒》港股回購潮代表股價見底？要留意魔鬼細節

《拆局麒想》業績期踏入尾聲，疫情下表現參差，惟滬深港股市掀起回購潮。港股方面，不

少重磅股已公布回購計劃，友邦保險（０１２９９）擬在未來３年斥高達１００億美元，最多回

購一成已發行股份；中移動（００９４１）涉及資金最多達１０００億元，計劃回購不超過

２０﹒４８億股港股，相當於一成港股。科技股最有驚喜：阿里巴巴（０９９８８）回購金額由

１５０億美元上調至２５０億美元；小米（０１８１０）最高總額１００億元回購；京東健康

（０６６１８）回購最多價值３０億元。其他科技股，如儘管騰訊（００７００）未有宣布大規

模計劃，但微盟（０２０１３）、中概股的ＢＯＳＳ直聘、富途證券等亦有執行從數千萬元到數

億元不等的股票回購計劃。據ｗｉｎｄ數據顯示，今年以來港股市場展開回購的上市公司，累計

回購額按年大升４倍。



同樣，Ａ股上市公司亦掀起了「回購潮」，截至上周五的Ｗｉｎｄ資料顯示，今年首兩月，

共計７２家企業披露進度為「董事會預案」的回購公告，回購用途以股權激勵註銷為主。３月至

今，有４７家企業同樣以「董事會預案」披露年內回購計畫，回購明顯加快。美股更誇張，據高

盛資料顯示，今年迄今為止股票回購規模已經達到創紀錄的３１９０億美元，而２０２１年同期

的規模為２６７０億美元。回購已成為全球潮流。



市場一般看法表面，認為上市公司回購代表價值被低估，股價見底不遠，也代表了其財政實

力。這些只是可能的結果，並不一定成事實。我們要先以回購的方法，背後的目的作為分析點。

企業回購，要看資金來源。大多公司回購都是自有資金，但也有向金融機構借款，更有一部分來

源於發債，例如通過公司債、可轉債和優先股等方式募資後進行回購。因此，某程度上是影響公

司財務狀況，當然部分公司債務負擔過低，是不健康的，具有上市融資平台的優勢，公司應該恰

當利用作出平衡。回購是雙嬴，而一旦過火了，回購相反是削弱了公司實力。



另一方面，回購的最大好處是以最快而有效的財技增加每股價值。假設公司盈利動力一樣，

回購後，股本減少，每股盈利增長動力會自動增加。問題來了，假如這是公司的最終目的，就代

表了管理層已無計可施。更擔心的是，近期宣布回購的科技股公司數量明顯增加，一方面可當作

估值便宜，但可能是暗示未來一年度每股盈利增長已不再。眾所周知，阿里已宣布共富目標，計

劃已自身盈利貢獻中小企發展，盈利已不會增長，而唯有回購增加價值。因此，投資者應審視公

司未來發展計劃，或了解未來盈利增長預期。



回購金融佔市值或流通市值的多少也是十分重要。阿里兩年計劃的２５０億美元回購，相對

於約８％的現時市值，對每股盈利的改善或有一定幫助。不過，京東健康回購的３０億元及小米

（０１８１０）的１００億元，分別相對於市值只有約１９﹒８％及２﹒８％，可能實際幫助就

有限了。



有時回購另一作用是嚇退淡友。再以阿里、京東作例子，中概股退市陰霾令淡友步步向前，

前者沽空不時升到三成以上，後者更高達四成附近。事實上，兩者已見單位數市盈率。既然長線

資金未到位，公司唯有回購頂住，亦叫淡友沽空早日平倉鳴金收兵，至於成效就各安天命了。再

有回購的，只是幫大股東接貨，向下炒，越回購股價越跌，名不在此公開，有興趣可私訊問我。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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