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即市新聞

30/03/2022 08:40

《樓市亮話－湯文亮》太平山上一線之差

　　《樓市亮話》有老友話，香港是否世界變，山頂租金竟然達到每呎２１１元，仲貴過ＩＦＣ
甲廈，老友未住過山頂，唔知山頂咁值錢，除了租金每呎租金２１１元之外，另一層售價高達
１２５０００元，業主肯租已經非常好。

　　太平山有條霧線，在霧線以下，樓價與租金都比較平，但霧線以上就不得了，而且並不是你
想租就可以租到，買反而比較容易，一般來說，如果業主是地產商，他們會傾向賣，根本不會出
租。如果是私人業主，就不會花大筆裝修費，就算可以租到，室內裝修的質素亦只是一般。

　　本來就算是霧線以上，樓價租金都不會如此昂貴，但國內太多富豪選擇香港為國內以外的長
居地，而且一間屋，一個住宅單位的樓價對於他們來說，只是九牛一毛，而今次的租客是一位華
僑，相信還有更多內地與華僑富豪到香港居住。

　　大多數人睇樓市，都會以那些小型單位作指標，無可否認，近日小型單位的樓價下跌，畢竟
疫情超過兩年，能夠捱到現在賣樓已經非常本事，估計疫情到了尾聲，半年之內，大多數可以通
關，通關之後又是另一個局面，如非必要，最近賣了樓的人可能會心痛。

　　睇樓市走勢，首先睇豪宅，如果豪宅不弱，樓市亦不會差，其次是睇甲廈，如果空置率下跌
，代表有更多公司到香港，部分更會遷入甲廈，那些公司無論是生存或者賺錢能力都會比在乙級
寫字樓的本土公司為佳，甲廈旺，大局差不多已定。

　　不少國內或者海外華裔人士，都非常關注香港地產市場，只要價錢合理的優質單位，無論租
售都很搶手，可惜樓價大多數時間都不合理，所以，成交量不多，但成交價就非常理想，我聽過
不少在香港置業的人話，未住過香港，唔知香港咁好住。至於點解有咁多人移民，人各有志，很
難說，但當他們在外國搵到錢，就會心思思回香港置業，報紙又會話又有華僑來港買樓，華僑原
來是昔日移民離開香港的人。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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