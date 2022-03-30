【新冠肺炎】業界：結合中西醫治療重症患者成效佳

《經濟通通訊社３０日專訊》註冊中醫學會會長陳永光在一個電台節目表示，不少人誤以為

中醫不能醫治急症或重症，事實上中醫已為很多新冠肺炎確診者，解決發燒和喉嚨發炎的症狀，

即使病情處於高峰期，都可以服食中藥，而且中西藥結合，效果會比單純服食西藥更好。



＊本地中醫將與內地援港中醫專家團會面＊



他提到本港中醫業界已治療逾２萬名居家隔離的確診者，證明診治輕症患者的成效理想，但

受本地醫療衛生架構局限，中醫未能接觸需要入院的重症患者，希望內地專家團今次可為本港提

供意見及經驗，以減輕醫療系統及前線醫護的負擔。

港府正計劃安排本地中醫業界，與內地來港支援的中醫專家團會面，但由於內地專家團仍要

視察醫院及亞博館社區治療設施等，他相信不會在一、兩日內成事。



＊確診者要視乎體質服食中成藥＊



政府派發的「抗疫物資包」包括中成藥，陳永光指，確診者要視乎體質服食，最好先諮商中

醫師意見，一般確診病人都適宜服食「連花清瘟膠囊」，但脾胃虛寒的患者，服食清熱解毒的藥

物後可能會不適，要特別小心。他又指，「連花清瘟膠囊」和「金花清感顆粒」都含有金銀花和

連翹，患有「蠶豆症」的病人不宜服用。（ｃｌ）

