  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2022 10:30

【新冠肺炎】業界：結合中西醫治療重症患者成效佳

　　《經濟通通訊社３０日專訊》註冊中醫學會會長陳永光在一個電台節目表示，不少人誤以為
中醫不能醫治急症或重症，事實上中醫已為很多新冠肺炎確診者，解決發燒和喉嚨發炎的症狀，
即使病情處於高峰期，都可以服食中藥，而且中西藥結合，效果會比單純服食西藥更好。

＊本地中醫將與內地援港中醫專家團會面＊

　　他提到本港中醫業界已治療逾２萬名居家隔離的確診者，證明診治輕症患者的成效理想，但
受本地醫療衛生架構局限，中醫未能接觸需要入院的重症患者，希望內地專家團今次可為本港提
供意見及經驗，以減輕醫療系統及前線醫護的負擔。
　　港府正計劃安排本地中醫業界，與內地來港支援的中醫專家團會面，但由於內地專家團仍要
視察醫院及亞博館社區治療設施等，他相信不會在一、兩日內成事。

＊確診者要視乎體質服食中成藥＊

　　政府派發的「抗疫物資包」包括中成藥，陳永光指，確診者要視乎體質服食，最好先諮商中
醫師意見，一般確診病人都適宜服食「連花清瘟膠囊」，但脾胃虛寒的患者，服食清熱解毒的藥
物後可能會不適，要特別小心。他又指，「連花清瘟膠囊」和「金花清感顆粒」都含有金銀花和
連翹，患有「蠶豆症」的病人不宜服用。（ｃｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/03/2022
【俄烏開戰】俄烏緊張局勢有轉機 股匯齊升金持穩
大行報告30/03/2022
【大行炒D乜】大行點睇碧服及綠城服務？一click就知道
開市Good Morning30/03/2022
熊麗萍：比亞迪業績不過不失　210元或以下可中長線部署
財經熱話30/03/2022
【虛幣世界】俄烏戰事降溫，惟加密貨幣價格輕微下挫
財經熱話29/03/2022
小鵬績後獲大行祝福　內地新政利好大型車企　車股全線上升
中國故事29/03/2022
《神州經脈》內房年終成績表難產　滬疫情失控連推多策　A場偏軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金