【新冠疫苗】調查：近９成受訪過敏症者已接種一劑疫苗

《經濟通通訊社３０日專訊》香港過敏協會一項調查顯示，近９成受訪過敏症人士已接種一

劑新冠疫苗，逾半受訪者已接種第二劑，三分一人更已打第三針，僅５％受訪者在接種疫苗後，

出現了需要醫療照顧的不良反應。調查亦發現，大約三分二受訪者願意在必要的情況下接種額外

的疫苗。



＊７成受訪者打復必泰＊



協會在本月以問卷形式，訪問了１８０名協會會員，所有受訪者均患有各種過敏症，包括濕

疹、過敏性鼻炎、哮喘、食物或藥物過敏史等。調查發現，已打疫苗的受訪者中，７成人打復必

泰，３成人打科興。

免疫學和過敏症專科醫生李曦表示，市民若懷疑自己有藥物過敏，最重要不是進行測試，而

是要由醫生進行專業評估，即使有過敏病史的人士，亦可接種新冠疫苗，疫苗對於過敏患者來說

是安全，即使出現不良反應，大部分都能繼續接種第二針。



＊大量無真正需要病人被轉介到疫苗過敏門診＊



李曦指，醫管局「疫苗過敏安全門診」，收到不少獲家庭醫生轉介，但無真正服務需要的病

人，令門診要處理大量個案，目前仍有過千人正輪候接受評估，輪候時間由數以星期計，至數以

年計不等。他表示，門診會優先安排完全未接種新冠疫苗的市民接受評估，以讓更多人至少打一

針。（ｃｌ）

