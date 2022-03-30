  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2022 16:02

【新冠疫苗】調查：近９成受訪過敏症者已接種一劑疫苗

　　《經濟通通訊社３０日專訊》香港過敏協會一項調查顯示，近９成受訪過敏症人士已接種一
劑新冠疫苗，逾半受訪者已接種第二劑，三分一人更已打第三針，僅５％受訪者在接種疫苗後，
出現了需要醫療照顧的不良反應。調查亦發現，大約三分二受訪者願意在必要的情況下接種額外
的疫苗。

＊７成受訪者打復必泰＊

　　協會在本月以問卷形式，訪問了１８０名協會會員，所有受訪者均患有各種過敏症，包括濕
疹、過敏性鼻炎、哮喘、食物或藥物過敏史等。調查發現，已打疫苗的受訪者中，７成人打復必
泰，３成人打科興。
　　免疫學和過敏症專科醫生李曦表示，市民若懷疑自己有藥物過敏，最重要不是進行測試，而
是要由醫生進行專業評估，即使有過敏病史的人士，亦可接種新冠疫苗，疫苗對於過敏患者來說
是安全，即使出現不良反應，大部分都能繼續接種第二針。

＊大量無真正需要病人被轉介到疫苗過敏門診＊

　　李曦指，醫管局「疫苗過敏安全門診」，收到不少獲家庭醫生轉介，但無真正服務需要的病
人，令門診要處理大量個案，目前仍有過千人正輪候接受評估，輪候時間由數以星期計，至數以
年計不等。他表示，門診會優先安排完全未接種新冠疫苗的市民接受評估，以讓更多人至少打一
針。（ｃｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/03/2022
【拗腰倒升】林家亨早預告：比亞迪(01211)績後回落為入手良機！（有片）
財經熱話30/03/2022
【中概危與機】科技股彈唔起 退市監管續困擾？八位名嘴論買或沽！（有片）
專訪30/03/2022
【即市專訪】溫鋼城：港股尚未脫離危險期 宜候低吸三大板塊！（有片）
大行報告30/03/2022
快手業績勝預期　大行齊叫BUY　瑞信最牛看155元
FOCUS30/03/2022
【FOCUS】俄烏戰雲乍現曙光　英法抽水各取所需
中國故事30/03/2022
【上海特寫】上海啟鴛鴦鍋式動態封城　市民急撲食　金融掀保衛戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金